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飆股體質低價IC股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文　張文赫 CSIA】

當nVidia火燒年連環船，過去指標股廣達(2382)、技嘉(2376)、破底再破底，連網路及矽光子題材都開始回檔修正，順勢到「第四季作夢行情股」起飛，最近小型IC設計妖風再起，這些都是「漲三小」概念股，何謂漲三小?1.小型IC設計股，2.股價小，營收差，3.集團效應子公司，有些都是營收欠佳，題材大過夢想，上兩週推薦的矽統(2363)夾帶聯家軍IC變IP作夢行情，因為聯電(2303)切入輝達供應鏈，加上高層董座洪嘉聰變動，市場認為會複製下一個智原(3035)，連續兩個月營收大幅成長，現階段入分盤交易，市場在等待十月營收，到底矽統是夢想大過實際?除此之外，揚智(3041)也是連連虧損，近期股價飆升也很符合市場夢想股。此外聯家軍低價IC高毛利股還有聯傑(3094)，主業嵌入式網路通路IC產品，受惠於美國網通基礎建設啟動，上半年每股稅後純益0.43元，第二季較首季成長近4成，其特性毛利率整個聯電集團當中最高的，高達66.89 %毛利率，直逼IP矽智財，甚至比智原的毛利率都還高，股價也打出一個小W型底部，籌碼輕薄短小，或許是聯電集團下一個做帳指標。

揚智董事長梁厚誼曾在去年表示，揚智擁有豐富的矽智財與 SOC 生態系統開發技術，自主研發的矽智財高達 90%，未來將充分運用自主 IP 與專利…。簡單說「揚智擁有IP條件」，包括核心運算、

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