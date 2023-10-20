AI on PC！為2024年的大成長趨勢

【錢冠州 CSIA/CFTA】

中東情勢緊張反而使全球股市多數轉強?而科技類股則走出低檔回升的氣勢，關鍵就在FED，以巴衝突過後，美聯準會多數官員放鴿，也就是區域衝突之下不宜出現過於激烈的貨幣政策，所以看到這兩天美元指數開始轉弱、美債殖利率也從高檔回落，油價則並未出現太過恐慌的漲勢，那麼在這樣的環境下，股市已經經過好一段時間的整理修正，緊接第四季，就是要看明年的顯著產業，而台股還多了一項總統大選行情的刺激，當然，前提得選到低檔的方向，這就是我們近期在著重的標的。

如果是早先我們持續提醒大家要賣出的AI相關，今天股價就出現明顯的反彈過後回檔，為何第四季旺季顯現之下的AI個股卻不是我們這波要著重的方向? 因為股價已經是相當高檔了，我們從五月初以來操作AI，股價大漲波段，這當然就不是我們要看的方向，但是明年，首先總統大選題材及利率回降，那麼指數就易漲難跌，已經來到低檔的半導體相關領域就可以相當注意，重電近期震盪回檔，但拉回也在長線支撐附近且位置低檔，波段仍可以期待，電子類股來看，2024年我所重點觀察的趨勢在於AI on PC，也就是個人電腦或筆電開始要大幅升級了，這又會引導包含IC設計、記憶體或其他電子相關零組件的趨勢翻多，而這些標的的股價位置卻仍在相對低位階! 又是波段佈局的大好機會!

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