EPS倍增的光纖股～波若威

賴建承CSIA

以哈戰爭不僅讓全世界擔憂通膨壓力再起，也打亂了輝達執行長黃仁勳的以色列行，即使轉而來台拜訪B100相關供應鏈，仍無法立即拉動AI股，顯示籌碼問題依舊干擾著股價，研判AI伺服器領域須待營收顯著提升及法人籌碼歸隊，股價才會有像樣的反攻。不過人工智慧(AI)並非狹隘的只有伺服器相關，還包括了高速運算、工業電腦、智慧醫療等，由於AI應用廣，如何讓巨量資料傳輸速度更快且訊號無延遲呢？傳統以電作為訊號傳輸已不敷需求，近期傳出台積電與博通、輝達等共同開發矽光子，是將電轉換成傳輸速度更快的光，市場樂觀期待以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片。

高速傳輸是AI普關鍵

由於AI、社群網站、電商、影音串流等帶來巨量數據流量，推升超大資料中心建置數量，AI對800G光纖模組需求大增。此外，為了大幅縮短交換晶片與光模組間距，並減少訊號傳輸的路徑長度，因此將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等裝配在同一個插槽，形成共同封裝光學元件(Co-packaged Optics，CPO)，研判將成為未來趨勢。美國總統拜登推出高達420億美元的寬頻基礎建設計畫，台灣網通廠也成為市場焦點，由於高速傳輸必定是未來AI普及的重要關鍵，這可由譜瑞-KY(4966)股價重返千金股就是很明確的例子，而矽光子與CPO更是未來不可或缺的關鍵科技。

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