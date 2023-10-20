資金轉向 賣出AI轉入記憶體與特殊IC設計
【文/陳澤樂】
拜登政府中國 AI 新禁令，防堵中國企業在海外取得先進晶片。
沙烏地阿拉伯與中國合作 AI，阿布都拉國王科技大學的華裔教授研發阿拉伯文大語言模型，負責 AI 技術是香港中文大學及深圳市大數據研究院。外界擔心中國透過與沙國合作，取得大量 AI 晶片，轉為其他用途。
阿里巴巴集團旗下負責雲端運算業務的阿里雲，在新加坡設立全球第七座資料中心，提供 AI 運算平台、AI 加速服務、AI 核心應用，如此一來，阿里巴巴集團透過阿里雲的新加坡資料中心也取得相當多的 AI 晶片。
新禁令將檢視輝達 AI 晶片的銷售…，股價下挫最重不會只有輝達，而是股價漲幅比輝達大的眾多台廠 AI 伺服器供應鏈。
台股現階段的主流已明確轉向，AI 鏈大本營電腦及周邊設備從最高 40％降至20％，取而代之是 IC 設計，當沖比例、周轉率過高，說明半導體的量能及人氣上升，面對年底績效壓力，所有基金經理人都不得不調整投資組合。
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