集三大利多的好股又要漲了

黃清照CSIA

延續上周我告知美股將在維持高利率、及三大車廠罷工、兼以華為高階手機的負面效應使道瓊修正到33200~32764，結果10/6低點來到32846，納達判斷中期底部在13181~12750，結果兩個低點12923及13088落在預估的區間，加上以巴戰爭在利空進貨中，到10/16道瓊收33984已有1100點之遙，納達收在13567也有650點距離，如今已確認兩者中期底部成形，之後就可走高到明年的2月，相對台股低點16203在上週已經確定周KD交叉向上，出現中線買訊，台股也一樣在做個回馬踢測雙頸線的16575~16498，若測此區間將是最佳買點，主要有：電動車(東陽、帝寶、裕隆、華車、貿聯、興勤、胡連、健合興、佳邦)。AI伺服器(廣達、旺矽、華泰、台星科、京元電、力致、技嘉、雙鴻、健鼎、光寶科、緯創、南電、欣興、創意、M31)。業績股(國巨、華新科、尼克森、義隆電、虹堡、群聯、茂達、聯電、日月光、力成、欣銓、材料、聯詠、矽創、聯陽、中美晶、環球晶)等這三個族群。若會跌破16498則高力、華城、先進光、全新、宏捷科、投機股或者根本沒有業績的個股要小心，但跌到一定程度短線也會反彈。原則上周KD已經交叉往上，我認為在經回測16575~16498任何族群都會反彈，有業績的三個族群：電動車、超跌伺服器(金像電、勤城、台燿在伺服器中是高估的，但若與華城、全新、高力、先進光相比也顯現低估)、業績股。可望在回測16575~16498陸續見底。

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