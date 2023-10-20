半導體復甦的受惠者：家登

王榮旭

今年以來，國內外半導體產業受到庫存及終端需求減緩的影響，部分客戶要求延緩出貨，但國內仍有半導體設備廠今年在客戶產品線需求不受外在環境影響下，表現相對優於同業，家登(3680)今年雖然受到國外同業法律戰提告，但公司今年在出貨荷蘭主要客戶的部分仍有不錯的表現，且本次求償金額對公司影響並不大，看好公司持續在半導體設備本業和客戶的合作，且公司在其他產業的布局陸續開花結果，今明年將迎來豐收。

國內競爭同業Entegris於2023年9月1日向智慧財產法院提起「侵害專利請求損害賠償及排除侵害訴訟」，提出家登賠償新台幣3000萬元等要求。我認為Entegris主要是希望借望以專利戰延遲家登晶圓傳送盒(FOUP)的業務發展進度。因此我認為現階段中美科技戰引發的去美化浪潮對家登有利，同時Entegris並沒有直接的證據指控家登侵犯專利，加上家登與Entegris上次的專利戰最終結果是雙方交叉授權，因此這次訴訟我認為對於家登營運不會有重大負面影響，最後可能以和解終局的機會相對較大。

另外一方面，公司雖然上半年因大客戶暫停拉貨致營運表現下滑。但家登預期大客戶今年第四季起將重啟拉貨，晶圓傳送盒(FOUP)產品仍持續受惠中國大陸業者強勁需求，現階段中國市場主打成熟製程，未來視客戶需求有機會朝先進製程發展。

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