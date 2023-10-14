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最壞情況過去？總統大選行情啟動

聯合新聞網／ 萬寶週刊

錢冠州　CSIA/CFTA

國慶日前後國際股市及台股仍舊是震盪整理的盤面，美國政府關門疑慮可能繼續會在11月中旬在起，美國聯準會看來也可能會在11月有升息一碼的動作! 國際股市走出劇烈震盪的走勢，不過局勢似乎沒有變得更差，首先能源價格開始由高檔回落，這段於金融市場顯然是個不錯的利多，若原油走跌，那麼第四季的通膨狀況就不會更為研訓，美元指數仍為多方但也出現高檔轉弱的契機及新台幣波段的弱勢格局尚未改變，外資賣超持續，但轉機似乎存在，美聯準會宣告持續維持高利率走勢，這表示科技股將持續承受壓力，而台股外資長期出走的趨勢仍持續，但是這些市場也有所反應，所以短線的股市及金融市場仍將繼續震盪，但我認為，台股指數預估仍在季線-半年線附近的區間整理，最壞的情況將逐漸過去，但是高本益比的AI伺服器相關股則已經不是我們關注的焦點，重點在於下一波低檔繼起的題材在哪? 我認為，重電及PC產業將具備顯著的機會。

能源價格高檔回落，那麼第四季通膨疑慮就大幅降低，聯準會或許於11月份將再升息一碼，但通膨緊張已經大幅減小，這對於在過去一段時間已經修正過的股市是一大利多，若接下來美元指數轉弱而新台幣轉強，在過去一個多月大賣台股的外資，會不會回頭來補足持股呢?

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