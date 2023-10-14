BCI飆漲2倍的受惠股～裕民

賴建承CSIA

新冠疫情造就了貨櫃輪供需嚴重不平衡，更讓相關公司荷包滿滿，當然隨著貨櫃船大舉增加，及貨物運送需求減弱，集裝箱報價於狂跌後依舊低迷，往日的好光景將不復見。然而當各海運公司搶著造船之際，使得散裝船訂單被排擠，目前訂造中散裝船僅占現有船噸的6.9%，且分散在未來3~4年內陸續交船，加上估計到2026年，將有半數船隻不符合碳指標強度（CII），必須加速淘汰，估計將會出現供不應求現象。近期適逢北美穀物裝載運期、中國水患重建需求出籠，對於農產品、煤礦及鐵礦砂等需求轉強，也讓散裝艙位需求攀升，尤其BCI指數自9/5的997點漲至10/10的3421點，共計飆漲了243%，這對於擁有海岬型船隻的裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)等可望受惠，隨著第四季與第一季旺季的到來，研判基期偏低的散裝輪股價可正向期待。

裕民現貨船比例高，受惠最深

裕民以現貨船比例較高，且擁有23艘海岬型及2艘超大型礦砂船，且尚有24艘巴拿馬型及8艘輕便型船隻，由於超過半數以現貨價計算，在報價出現急漲之際，將是最大受惠股。裕民上半年EPS1.29元，Q2毛利率也自Q1的16.26%跳升至25.3%。中國明確表示需要調整優化房地產政策，激勵市場信心，鐵礦砂需求因此增加，由於鐵礦砂從巴西、澳洲等地運往中國，加上煤炭從哥倫比亞運往歐洲，俄羅斯與澳洲煤炭輸往中國，均是使得海岬型漲勢凌厲的主因。

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