業績大好的電動車又回到好買點

黃清照CSIA

上周我告知美股將在維持高利率、及三大車廠罷工、兼以華為高階手機的負面效應會使道瓊修正到33200~32764，果然10/6低點來到32846，10/10收在33739，納達判斷中期底部在13181~12750，9/27低點來到12963，且10/3低點又來到13088都落在我預估的13181~12750中期底，到10/10已經收在13562，如今在阿瑪斯突襲以色列，結果利空出盡，因突襲以色列並非在產油區，所以油價只是短線反彈不會造成負面效應。而台股周KD已確定交叉往上，這是從去年10月以來自12629周KD交叉後的第二次，所以會員要把握住這次賺錢機會，但10/11業績大好的AI伺服器、電動車該漲不漲且急殺而下，而業績普通的權值股如台積電、聯電、聯發科、金融股及業績最差的國防航太卻出現上漲，我認為這是假象，所以從10/12起權值股不容易表現，只剩個股上漲的點放行情，而國防航太業績奇差無比，如雷虎Q3營收2.328億與Q2營收持平，Q1、Q2 EPS- 0.1、-0.09元，估計全年EPS頂多不會超過0.5元，股價達63，但像佳邦Q1、Q2 EPS 0.57、1.58且9月營收6.5億創新高，合併Q3營收17.924較Q2營收15.92億、季增12.6%，估計全年EPS 4.3股價只有63.2，所以類似佳邦這種股票必定會大漲。

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