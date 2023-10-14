快訊

分享2故事指侯友宜黑鍋背很大 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上

傳台積電放棄龍科3期設廠 竹科管理局這樣說

聯家軍IC變IP？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫 CSIA

過去矽統(2363)總是給人印象為虧損公司，只是持有聯電股分，每到除權息時股價漲一波，主因是聯電股息挹注，在本業都是聯聯虧損，早在2年前因為配股配息因素漲過一波，外界仍期待矽統的本業 : 觸控IC、消費性電子及SoC整合與設計服務能有所成長，但在近年消費性電子仍持續低迷，而聯電持股19.02％，是矽統最大單一股東，聯電去年11月開始悄悄對矽統有所動作；矽統處分聯電持股的市值約新台幣8.61億元，主因未來有資金需求考量。

接著矽統走馬換將，高層換人做，成交量爆增，董座由聯電董事長洪嘉聰上任即發布第二季的亮眼獲利。洪嘉聰來頭不小，宣示主義強烈，在聯家軍集團目前僅擔任兩家公司的董事長職務，除了聯電之外還有智原(3035)，準備轉骨的矽統是他第三家親自掌旗，外界大膽假設矽統有可能複製下一個智原(3035)，入主矽統應有「戰略、智財、財務」三策略。外傳高層有意將CoWoS中的矽中介層（interposer）相關先進封裝一次性工程（NRE）與矽智財（IP）交由矽統去統合，矽統因此也將跟AI沾上邊。聯電順勢打入輝達供應鏈中，矽統沾邊提供先進封裝NRE及IP統合，矽統本身也有一些IP可重組，外傳聯電將扶攜矽統到CoWoS先進封裝領域，但聯電秘而不答，股價漲上去，8月開始營收挹注月增143%，9月營收公布月增大幅成長175%，這營收是哪邊的挹注?集團策略只有自己知道反映在股價上，不免添增有很多想像空間，如同9月我提及的「矽光子題材」的訊芯KY(6451)、精成科(6191)都有異曲同工之妙，當家高層換行事作風。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1563期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

矽統8月每股虧0.04元

外資買超231.08億元 買最多的竟是它

台積六大客戶群下單 AI晶片出貨本季放量

聯電營收／新台幣走貶助攻 第3季570.69億元略優於預期

相關新聞

IP股明日之星：智原

在今年全球疲軟的金融市場，急需撼動市場氣氛的活水注入，而近期最矚目的IPO案ARM上市正恰好扮演了這樣的角色，使得全球IP公司也因此有了更多的想像空間，這次ARM在上市前也宣佈與全球十二家夥伴共同打造ARM Neoverse的雲端AI運算平台CPU及其生態系，智原以其過去30年擁有前端設計能力與過去8年累積的後段設計經驗入選為兩家IP廠商之一，未來將可以透過這個平台接觸國際知名CSP客戶，及全球最優秀晶圓代工業者供應商，有助於未來和不同客群合作。

業績大好的電動車又回到好買點

上周我告知美股將在維持高利率、及三大車廠罷工、兼以華為高階手機的負面效應會使道瓊修正到33200~32764，果然10/6低點來到32846，10/10收在33739，納達判斷中期底部在13181~12750，9/27低點來到12963，且10/3低點又來到13088都落在我預估的13181~12750中期底，到10/10已經收在13562，如今在阿瑪斯突襲以色列，結果利空出盡，因突襲以色列並非在產油區，所以油價只是短線反彈不會造成負面效應。

聯家軍IC變IP？

過去矽統(2363)總是給人印象為虧損公司，只是持有聯電股分，每到除權息時股價漲一波，主因是聯電股息挹注，在本業都是聯聯虧損，早在2年前因為配股配息因素漲過一波，外界仍期待矽統的本業 : 觸控IC、消費性電子及SoC整合與設計服務能有所成長，但在近年消費性電子仍持續低迷，而聯電持股19.02％，是矽統最大單一股東，聯電去年11月開始悄悄對矽統有所動作；矽統處分聯電持股的市值約新台幣8.61億元，主因未來有資金需求考量。

最壞情況過去？總統大選行情啟動

國慶日前後國際股市及台股仍舊是震盪整理的盤面，美國政府關門疑慮可能繼續會在11月中旬在起，美國聯準會看來也可能會在11月有升息一碼的動作!

BCI飆漲2倍的受惠股～裕民

新冠疫情造就了貨櫃輪供需嚴重不平衡，更讓相關公司荷包滿滿，當然隨著貨櫃船大舉增加，及貨物運送需求減弱，集裝箱報價於狂跌後依舊低迷，往日的好光景將不復見。然而當各海運公司搶著造船之際，使得散裝船訂單被排擠，目前訂造中散裝船僅占現有船噸的6.9%，且分散在未來3~4年內陸續交船，加上估計到2026年，將有半數船隻不符合碳指標強度（CII），必須加速淘汰，估計將會出現供不應求現象。

AI續攻靠矽光子

春江水暖鴨先知，鴻海布局有跡可循，六月底鴻海(2317)旗下系統模組封裝廠訊芯-KY(6451)推舉新任董事由現任鴻海集團半導體策略長蔣尚義出任訊芯KY董座，業界預期蔣尚義(蔣爸)掌舵新訊芯，集團持有幾乎60%，籌碼除了安定，公司派想法在此一覽皆知，核心人物蔣爸整合鴻海關鍵半導體後段封裝資源，統包車用新事業及集團所需半導體關鍵封測訂單與技術支援，半導體產業的傳奇人物蔣尚義大家應該都不陌生，主要能整合集團AI、半導體、新世代通訊等「3+3」的核心應用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。