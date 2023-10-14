IP股明日之星：智原

王榮旭 CSIA/CFTA

在今年全球疲軟的金融市場，急需撼動市場氣氛的活水注入，而近期最矚目的IPO案ARM上市正恰好扮演了這樣的角色，使得全球IP公司也因此有了更多的想像空間，這次ARM在上市前也宣佈與全球十二家夥伴共同打造ARM Neoverse的雲端AI運算平台CPU及其生態系，智原以其過去30年擁有前端設計能力與過去8年累積的後段設計經驗入選為兩家IP廠商之一，未來將可以透過這個平台接觸國際知名CSP客戶，及全球最優秀晶圓代工業者供應商，有助於未來和不同客群合作。

雖然ARM以Soft IP的授權為主，但因為ARM要在美國Nasdaq IPO，增加未來的獲利來源，宣佈與全球十二家夥伴共同打造ARM Neoverse平台，以2021年發表的ARM v9架構，提供人工智慧與機密運算功能，加速AI、IoT、5G的應用發展。基於ARM所打造的雲端算力，但我們也知道ARM不只是要做一顆PU，而是要建構整個生態系，而智原從早在30年前就已經開始研發前端設計的能力，後面更累積了八年的後端設計經驗，可以協助各子系統作客製化的設計，成為ARM欽點合作夥伴的主要原因。

過去幾年，智原每年都以40~50個新案增加，成長相當快速，同時因ARM退出

基礎元件IP市場，且因地緣政治因素，歐美的益華(Cadence)、新思(Synopsys)受限DEA tools銷往中國市場被管制，中國眾多成熟製程的晶圓代工廠需要基礎元件IP，以協助IP、IC設計客戶加快產品上市速度，尤其隨著IC產品製程從成熟製程邁向先進製程，對於智原這種以往在聯電各個製程節點開發完整的基礎元件 IP，產品線齊全，且經過驗證，更可協助IP、IC業者更省成本、更有效率、更高品質的IC 產品設計。

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