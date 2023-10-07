AI伺服器第二波主攻輪到誰？

【黃清照CSIA】

美國股市牽動國際股市的走勢，美國道瓊持續破底到10/2跌到最低點的33219，收33433破年線的33679，主要是受金融股走弱及華為手機出來後壓縮到跟美股相關的手機股，除摩根大通守在半年線以外，其他金融股都跌破年線，而被華為手機打到的國際個股如艾斯摩爾、思加訓、高通、台積電ADR…全部跌破年線，就連蘋果10/2收173.78美元，已跌破半年線的179.56美元，而納達到10/2的低點跌到12963收13307仍守在半年線的13297，且如我預估中期底的13181~12750，但道瓊已跌破我預估中期底的33750~33400，道瓊仍然受10年期公債殖利率已升到4.65%，且會維持較長的一段時間，可能會修正到33200~32764才會落底。台灣、南韓、香港、大陸股市皆已破8月低點，所以這一波補跌壓力在日本股市。而台股的底部上期早告知在16162~15973，但有三個族群：(A)低估AI伺服器如奇鋐、技嘉、健鼎、旺矽、力致、建準、廣達、緯創、光寶科、聯茂、京元電、承啟、泰碩、富驊、創意、南電、欣興。(B)電動車與車電如東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、佳邦、昭輝、裕隆、健合興、耿鼎、敬鵬…。(C) 業績股的義隆電、虹堡、聯詠、矽創、微星、材料、華通、亞翔、尼克森、國巨、立隆、欣銓、矽格、信昌電…的底部提早在16320~16162落底，這些會走出自己道路，若會跌到16162~15973仍然延續上期所言的部分權值股、高本益比股(華城、高力、華新光、宏捷科、全新、先進光…) 、國防航太、投機股摜殺下來，所以投資人布局在三個族群：低估AI伺服器、電動車、業績股。