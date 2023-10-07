【張文赫 CSIA】

春江水暖鴨先知，鴻海布局有跡可循，六月底鴻海(2317)旗下系統模組封裝廠訊芯-KY(6451)推舉新任董事由現任鴻海集團半導體策略長蔣尚義出任訊芯KY董座，業界預期蔣尚義(蔣爸)掌舵新訊芯，集團持有幾乎60%，籌碼除了安定，公司派想法在此一覽皆知，核心人物蔣爸整合鴻海關鍵半導體後段封裝資源，統包車用新事業及集團所需半導體關鍵封測訂單與技術支援，半導體產業的傳奇人物蔣尚義大家應該都不陌生，主要能整合集團AI、半導體、新世代通訊等「3+3」的核心應用。

從台積電全力投入矽光子及共同封裝光學元件(CPO)，不難洞悉趨勢，日月光(3711)、旺矽(6223)、台星科(3265)大廠同步搶商機。AI高規格需求下，資料中心所需負荷的資料量大幅攀升，通訊模組規格從高滲透率400G提升至800G傳輸速度，就需大幅採用以矽光子，讓AI伺服器火熱續攻，AI帶動高階光纖收發模組CPO受關注，AI開啟另一波光速傳說，伺服器將導入800G光纖模組，且博通的800G CPO訂單有望提前到位，明年起業績成長可期。今年Q2 EPS 0.76元，漲多題材趨勢被迫公布八月EPS 0.6元，無疑趨勢打了強心針。

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