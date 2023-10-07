獲利倍數成長的記憶體威剛

【賴建承CSIA】

修正長達超過5個季度的記憶體價格似乎看見隧道口了，受惠三星、SK海力士、美光紛紛自去年底、今年初陸續開始減產，加上下游庫存持續消化，讓DRAM與Nand flash現貨價自第三季開始反彈，合約價也將於Q4正式調漲，相關顆粒廠與模組廠將因此受惠。此外，TrendForce表示，2024年DRAM、NAND Flash需求位元將年增13%及16%，而威剛董座陳立白也說DRAM及NAND合約價Q4將上漲10～15%，並表示現貨價將呈逐月或逐周調漲，2024一整年都看好，預期2024年Q1末，DDR4和DDR5用量也將黃金交叉，這將有助記憶體廠商毛利率大舉攀升，尤其是模組廠商的爆發力更不容小覷。

模組廠H1獲利穩健

記憶體模組廠商中，包括威剛(3260)、十銓(4967)、品安(8088)、創見(2451)等四檔，第二季獲利較第一季成長，其中威剛上半年EPS來到1.11元，品安有1.34元，創見則達1.47元，至於十銓仍呈現小幅虧損。而毛利率較高的宜鼎(5289)及宇瞻(8271)，第二季毛利率分別達33%與25.3%，宜鼎上半年EPS6.68元，宇瞻上半年EPS2.01元，表現均不差。其中宜鼎目前股價站上所有均線，MACD在零軸以上，一旦日DK交叉向上，有機會突破箱型整理，月線為多空分水嶺。宇瞻走勢更為強勁，股價不僅站上所有均線，日KD交叉向上，MACD柱狀圖剛剛翻紅，若能突破64.4元連接63.5元的下降壓力線，多頭攻勢可望更為強悍。

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