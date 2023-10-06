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油價走高 綠能產業再度具備潛力

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【錢冠州】

紐約輕原油價格站穩90美元關卡後繼續向上，中國需求觸底回溫，產油國則減產抬高油價，美國戰略儲油庫存走低，第四季到明年第一季之前仍處於國際用油旺季，短中期來看，油價似乎易漲難跌，在油價居高不下的前提來看，通膨再度升起的隱憂也將續存，所以目前看國際金融，美元指數持續走升，美國十年期公債殖利率上揚，股市來看，高科技股仍處於高檔震盪，但是繼續走高的利率趨勢將不利於高科技產業的長期走勢，那麼，有哪個類別產業有機會走出低檔向上的行情呢? 的確有，跟隨國際油價向上，那麼已經沉寂數月的潔淨能源概念將有越來越熱的機會! 相關股觀察，以離岸風電相關的森崴能源(6806)來說，台電離岸風電第二期計畫工程將於2023年下半年陸續認列，20224年至2025年將來到高峰，而森崴能源處於台灣再生能源統包工程的龍頭位置，預估在接下來離岸風電2026~2035年的第三階段開發將扮演重要角色，目前股價相對在低基期，就相當具備波段再起的潛力。

朝下一個潛力產業邁進

中秋過後台股行情轉熱，美國政府關門疑慮暫解! 國際股市走出反彈行情，但總體環境並沒有明顯改變，能源價格維持高檔向上，美元指數走強及新台幣波段的弱勢格局尚未改變，美聯準會宣告持續維持高利率走勢，這表示科技股將持續承受壓力，而台股外資長期出走的趨勢仍持續，當然短線反彈或有，台股指數預估仍在季線-半年線附近的區間整理，然高本益比的AI族群則已經不是我們關注的焦點，重點在於下一波低檔繼起的題材在哪?

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元富證獨家串接全家超商千萬會員 開戶享好禮

新光金控(2888-TW)旗下元富證券與全家便利商店(5903-TW)獨家合作，藉由全家超商逾1,650萬會員數，合作共創投資即生活新型態，透過「全家」APP指定連結即可至元富證券進行開戶並獲豐富好禮，而其點數又可兌換元富證券手續費抵用金，更豐富客戶的生活與投資。

五月掀起AI旋風！AI股抄底、搶反彈？

AI旋風在五月掀起，只要切入伺服器價跟著漲翻天，但隨第二季公布財報、nVidia股價創500美金新高及大股東賣股，所有AI概念股迅速跌落神壇。伺服器指標股廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)股價絲毫不客氣往下修正，眾說紛擾的AI神話變成人燙手山芋，直到大盤指數回測5月nVidia起漲點，AI股似乎有一線生機了！

散熱指標股成長後勁強

今年以來，許多和AI相關的題材公司都因新應用，使得獲利大幅成長，而國內的散熱大廠奇鋐(3017)雖然因一般的伺服器出貨量受到終端客戶採購AI伺服器排擠而下修，在PC及AI伺服器散熱及機殼產品出貨受惠下，毛利反而比減反升，推動公司今年股價創下新高，而下半年公司的3DVC產品將切入供應鏈，AI伺服器營收佔比持續提升，營收在8月也創下新高，連續三個月營收超過50億，且公司提供完整的伺服器散熱方案，客戶黏著度高，下半年獲利仍有成長空間。

AI伺服器重啟多頭誰先攻？

前兩週國際股市表現極差，如中國受制於房地產走空，雖政府積極救市拉拔股市，但總缺臨門一腳，主要是房地產積弱奇重，非短期間可解決，所以大陸股市還在谷底沉潛，兼以美國股市面臨到3大問題：通膨再升溫使FED維持高利率較長時間，且明年降息次數將由四次調為兩次，另一方面三大車廠面臨到汽車公會發動罷工， 10月初美國政府又有關門的危機，所以這三大危機使美股不只上攻無力，且有下殺力道。

比價效應 勤誠明年AI營收上看4成

聯準會在9月的利率點陣圖顯示，今年將再升息一碼，2024年僅降息2碼，利率中位數落在5.1%，此舉讓市場擔憂利率長期間在高檔恐衝擊經濟，美股陷入動盪，美元轉強造成亞幣貶值，台股也在外資大賣下，失守半年線且一度破前低16264點，所幸AI股經過修正後逐步回穩，具有業績的個股更是處於高姿態整理，

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