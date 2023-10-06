油價走高 綠能產業再度具備潛力

【錢冠州】

紐約輕原油價格站穩90美元關卡後繼續向上，中國需求觸底回溫，產油國則減產抬高油價，美國戰略儲油庫存走低，第四季到明年第一季之前仍處於國際用油旺季，短中期來看，油價似乎易漲難跌，在油價居高不下的前提來看，通膨再度升起的隱憂也將續存，所以目前看國際金融，美元指數持續走升，美國十年期公債殖利率上揚，股市來看，高科技股仍處於高檔震盪，但是繼續走高的利率趨勢將不利於高科技產業的長期走勢，那麼，有哪個類別產業有機會走出低檔向上的行情呢? 的確有，跟隨國際油價向上，那麼已經沉寂數月的潔淨能源概念將有越來越熱的機會! 相關股觀察，以離岸風電相關的森崴能源(6806)來說，台電離岸風電第二期計畫工程將於2023年下半年陸續認列，20224年至2025年將來到高峰，而森崴能源處於台灣再生能源統包工程的龍頭位置，預估在接下來離岸風電2026~2035年的第三階段開發將扮演重要角色，目前股價相對在低基期，就相當具備波段再起的潛力。

朝下一個潛力產業邁進

中秋過後台股行情轉熱，美國政府關門疑慮暫解! 國際股市走出反彈行情，但總體環境並沒有明顯改變，能源價格維持高檔向上，美元指數走強及新台幣波段的弱勢格局尚未改變，美聯準會宣告持續維持高利率走勢，這表示科技股將持續承受壓力，而台股外資長期出走的趨勢仍持續，當然短線反彈或有，台股指數預估仍在季線-半年線附近的區間整理，然高本益比的AI族群則已經不是我們關注的焦點，重點在於下一波低檔繼起的題材在哪?

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