三奈米製程受惠者：中砂

【王榮旭 CSIA/CFTA】

今年蘋果新機發表，除了全系列採用動態島及為了符合歐盟法規，iPhone 15機種今年也均配有Type-C孔的設計，但最大的賣點仍然是今年新一代的處理器A17 Pro，這一代處理器為第一次採用3奈米製程，而這當中受惠最大的就屬3奈米相關的材料、設備供應商，中砂(1560)正式其中之一，中砂為國內砂輪專業製造廠，公司累積「研磨」及「切削」等製造利基從事衍生性鑽石製品的研發創新，為了因應產業轉型並提升公司獲利能力，近年來跨足高科技晶圓再生產業，更打入國內半導體大廠先進製程。

中砂第二季EPS 1.54 元，其中本業部份，第二季營收季增1%，在今年大環境表家下，表現仍算穩健，符合公司於座談提及的第一季為營收底部看法。以產品線來看，砂輪事業(ABU)受到景氣下滑影響，客戶持續庫存調整，季減4.3%微幅衰退；鑽石事業(DBU):成熟製程及記憶體客戶稼動率下滑，但三奈米鑽石碟需求大增，三奈米鑽石碟營收季增37%，推動整體鑽石事業仍持續季增3.8%；

半導體材料(SBU):測試晶圓營收比重略從第一季44.5%降至43.3%，產能利用率持續滿載，表現持平。第二季的毛利率則來到29.6%，表現優於預期，最主要是產品組合轉佳，再加上第二季三奈米的鑽石碟營收大幅成長37%，先進製程鑽石碟營收占比由第一季的50.3%提升至54.4%，另外在新台幣第三季仍持續貶值，及業外匯兌收益助力，使得第三季表現優於預期。

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