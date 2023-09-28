美元走強+十年公債殖利率創高 觀望等待時機

【撰文／錢冠州】

台股繼續在半年復進走弱，技術面呈現上方各均線向下的技術面弱勢局面，因此目前指數壓力相對沉重，而國際股市也是呈現相對弱勢的局面，NASDAQ及費城半導體指數都出現高檔轉弱的狀況，尤其費城半導體指數跌破頭部區頸線的相對位置，這對於台股趨勢的看法就比較偏保守看待了！而以台股來說，台積電(2330)就繼續走出破低點的走勢，外資賣出壓力為主要的觀察所在，以目前國際貨幣流向及對於通貨膨脹的預期來看，似乎就仍有一段修正的路途要走，操作上宜保留多數現金及避開科技股及權值股，等待行情止穩落底之後再來找低檔多頭的投資機會。

美國通膨威脅仍嚴峻，而美國十年期公債殖利率來到4.55%以上的位置，顯示殖利率創高且美債有進一步走跌的壓力，美元指數則來到106關卡附近，就美元的技術面來看，也是呈現大底部成立的狀況，若持續維持這樣的狀態，那麼外資繼續賣出台股就有跡可循。目前以台股加權指數觀察，為跌破半年線且高檔轉弱向下的局面，那麼在外資出走及權值股走跌的狀態下，指數就有進一步承受壓力的機會，所以，就目前的操作策略來說，抽回現金將是比較重要的方向，尤其要先避開外資賣壓所及的權值股，近期台積電(2330)繼續走出破低點的走勢，股價延續短期均線往下，這也就是壓抑台股的重心了！

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