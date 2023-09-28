比價效應 勤誠明年AI營收上看4成

【撰文／賴建承CSIA】

聯準會在9月的利率點陣圖顯示，今年將再升息一碼，2024年僅降息2碼，利率中位數落在5.1%，此舉讓市場擔憂利率長期間在高檔恐衝擊經濟，美股陷入動盪，美元轉強造成亞幣貶值，台股也在外資大賣下，失守半年線且一度破前低16264點，所幸AI股經過修正後逐步回穩，具有業績的個股更是處於高姿態整理，例如建承於本刊1552期介紹的營邦(3693)，股價自350元漲至642元，波段漲幅高達83%，隨著8月EPS4.1元，7+8月EPS達7.6元之激勵，股價依舊站穩所有均線，這對於AI伺服器相關機殼廠將會啟動比價效應，其中明年業績大爆發的勤誠(8210)可望跟進。

勤誠明年AI營收上看4成

勤誠第二季在產品組合改善與匯兌收益助陣之下，呈現三率三升，單季EPS2.07元優於預期，累計上半年EPS 2.3元，但自結7月稅後盈餘0.72億，EPS 0.6元，營運尚未表態，累計前7月EPS2.9元。8月營收7.4億元，月增3.96%，年減27.8%，公司表示，現有AI相關專案陸續出貨，英特爾、AMD新平台第三季末小量出貨，第四季放量。至於第一款AI伺服器機殼將在第四季初進入量產階段，雖然部分客戶對於搭載輝達L40S之伺服器傾向採用通用、而非AI伺服器機殼，但勤誠第四季營收季增仍可達15%以上。展望2024年，勤誠AI營收占比將擴大接近40%，相較2022年的5%～10%、2023年的20%顯著增長。

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