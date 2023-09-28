AI伺服器重啟多頭誰先攻？

【撰文／黃清照CSIA】

前兩週國際股市表現極差，如中國受制於房地產走空，雖政府積極救市拉拔股市，但總缺臨門一腳，主要是房地產積弱奇重，非短期間可解決，所以大陸股市還在谷底沉潛，兼以美國股市面臨到3大問題：通膨再升溫使FED維持高利率較長時間，且明年降息次數將由四次調為兩次，另一方面三大車廠面臨到汽車公會發動罷工， 10月初美國政府又有關門的危機，所以這三大危機使美股不只上攻無力，且有下殺力道。但不管美股如何下殺，我估那斯達克指數在13181~12705及道瓊在33750~33400有一道強勁支撐，而對稱台股的中期底部在16162~15973，但有三個族群：(A)低估AI伺服器如奇鋐、技嘉、健鼎、旺矽、力致、建準、廣達、緯創、光寶科、聯茂、華泰、青雲、台星科、京元電、承啟、泰碩、富驊、創意、南電、欣興。(B)電動車與車電如東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、麗清、胡連、佳邦、昭輝、裕隆、健合興、耿鼎。(C) 業績股的義隆電、虹堡、聯詠、矽創、微星、材料、華通、世紀鋼、亞翔、國巨、立隆、聯電、欣銓、矽格、信昌電；其他業績股如聯陽、致新、中磊、智易、啟碁、瑞儀、聯發科、嘉澤因為投信買太多，且漲太多有人逢高會獲利出場，所以這些個股暫時在廂型高出低補。我認為這三大低估族群底部在16320~16162，若會跌到16162摜殺到16162~15973是跌部分權值股如台積電、金融股、中鋼、台塑四寶…及高本益比股如先進光、全新、宏捷科、華星光、華城等跌深也會反彈，先暫時避開這些股票，就不用怕。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1561期，訂購專線：02-6608-3998】