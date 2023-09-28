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亞運圍棋／AI時代棋士 21歲許皓鋐希望自己像「棋靈王」一樣

AI伺服器重啟多頭誰先攻？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照CSIA】

前兩週國際股市表現極差，如中國受制於房地產走空，雖政府積極救市拉拔股市，但總缺臨門一腳，主要是房地產積弱奇重，非短期間可解決，所以大陸股市還在谷底沉潛，兼以美國股市面臨到3大問題：通膨再升溫使FED維持高利率較長時間，且明年降息次數將由四次調為兩次，另一方面三大車廠面臨到汽車公會發動罷工， 10月初美國政府又有關門的危機，所以這三大危機使美股不只上攻無力，且有下殺力道。但不管美股如何下殺，我估那斯達克指數在13181~12705及道瓊在33750~33400有一道強勁支撐，而對稱台股的中期底部在16162~15973，但有三個族群：(A)低估AI伺服器如奇鋐、技嘉、健鼎、旺矽、力致、建準、廣達、緯創、光寶科、聯茂、華泰、青雲、台星科、京元電、承啟、泰碩、富驊、創意、南電、欣興。(B)電動車與車電如東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、麗清、胡連、佳邦、昭輝、裕隆、健合興、耿鼎。(C) 業績股的義隆電、虹堡、聯詠、矽創、微星、材料、華通、世紀鋼、亞翔、國巨、立隆、聯電、欣銓、矽格、信昌電；其他業績股如聯陽、致新、中磊、智易、啟碁、瑞儀、聯發科、嘉澤因為投信買太多，且漲太多有人逢高會獲利出場，所以這些個股暫時在廂型高出低補。我認為這三大低估族群底部在16320~16162，若會跌到16162摜殺到16162~15973是跌部分權值股如台積電、金融股、中鋼、台塑四寶…及高本益比股如先進光、全新、宏捷科、華星光、華城等跌深也會反彈，先暫時避開這些股票，就不用怕。

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AI旋風在五月掀起，只要切入伺服器價跟著漲翻天，但隨第二季公布財報、nVidia股價創500美金新高及大股東賣股，所有AI概念股迅速跌落神壇。伺服器指標股廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)股價絲毫不客氣往下修正，眾說紛擾的AI神話變成人燙手山芋，直到大盤指數回測5月nVidia起漲點，AI股似乎有一線生機了！

散熱指標股成長後勁強

今年以來，許多和AI相關的題材公司都因新應用，使得獲利大幅成長，而國內的散熱大廠奇鋐(3017)雖然因一般的伺服器出貨量受到終端客戶採購AI伺服器排擠而下修，在PC及AI伺服器散熱及機殼產品出貨受惠下，毛利反而比減反升，推動公司今年股價創下新高，而下半年公司的3DVC產品將切入供應鏈，AI伺服器營收佔比持續提升，營收在8月也創下新高，連續三個月營收超過50億，且公司提供完整的伺服器散熱方案，客戶黏著度高，下半年獲利仍有成長空間。

AI伺服器重啟多頭誰先攻？

前兩週國際股市表現極差，如中國受制於房地產走空，雖政府積極救市拉拔股市，但總缺臨門一腳，主要是房地產積弱奇重，非短期間可解決，所以大陸股市還在谷底沉潛，兼以美國股市面臨到3大問題：通膨再升溫使FED維持高利率較長時間，且明年降息次數將由四次調為兩次，另一方面三大車廠面臨到汽車公會發動罷工， 10月初美國政府又有關門的危機，所以這三大危機使美股不只上攻無力，且有下殺力道。

比價效應 勤誠明年AI營收上看4成

聯準會在9月的利率點陣圖顯示，今年將再升息一碼，2024年僅降息2碼，利率中位數落在5.1%，此舉讓市場擔憂利率長期間在高檔恐衝擊經濟，美股陷入動盪，美元轉強造成亞幣貶值，台股也在外資大賣下，失守半年線且一度破前低16264點，所幸AI股經過修正後逐步回穩，具有業績的個股更是處於高姿態整理，

美元走強+十年公債殖利率創高 觀望等待時機

台股繼續在半年復進走弱，技術面呈現上方各均線向下的技術面弱勢局面，因此目前指數壓力相對沉重，而國際股市也是呈現相對弱勢的局面，NASDAQ及費城半導體指數都出現高檔轉弱的狀況，尤其費城半導體指數跌破頭部區頸線的相對位置，這對於台股趨勢的看法就比較偏保守看待了！

政府計畫IC大行情

下半年政府IC設計大行情，聚焦AI、車用等高速晶片應用產業，美國頒布出口禁令後，中國將資源流向未受禁令範圍影響的成熟製程IC，反讓台灣中小型IC設計業者遭受波及，讓台灣IC設計大廠向政府喊話，鞏固台灣半導體產業未來競爭力，強化IC設計，把握生成式AI趨勢，於是政府2024年將編列科技預算1,569億元，這波IC趨勢大行情千萬不能錯過。

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