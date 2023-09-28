五月掀起AI旋風！AI股抄底、搶反彈？

【撰文／張文赫 CSIA】

AI旋風在五月掀起，只要切入伺服器價跟著漲翻天，但隨第二季公布財報、nVidia股價創500美金新高及大股東賣股，所有AI概念股迅速跌落神壇。伺服器指標股廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)股價絲毫不客氣往下修正，眾說紛擾的AI神話變成人燙手山芋，直到大盤指數回測5月nVidia起漲點，AI股似乎有一線生機了！

這一波AI概念股有些都破線失守，唯有強勢的勤誠(8210)、台燿(6274)、雙鴻(3324)能在區間整理力守均線，其中比較特別觀察到偉訓(3032)為神達(3706)第二大股東，在9月19日股價拉一根很長上引線在區間整理中創新高，相對的神達股價也隨後站上均線，搶反彈的主軸在於技術線誰撐住，及公司未來趨勢動力，神達已前往越南建置新廠，預計今年下半年後新產能分食伺服器大餅，旗下的神雲AI伺服器為主，惟神雲看好AI HPC是今年成長性較大的業務，目前跟系統整合商配合，希望增加AI應用面；雲端運算產品佔75%，大多是中系跟美系大型資料中心；也經營自有品牌TYAN；在車用自有品牌也開始需求回溫。過去神達興勤(2428)同出貨給INTEL，但INTEL退出市場這價差由神達獨佔，毛利大增；雖說上半季的EPS0.72元，真的差強人意，但多半是公司處在轉投資及客戶未付款問題，但是AI下半年第二波攻勢再起，且兩檔股票都在9/19這天各顯神通，神達是站上均線，偉訓是創下新高，且機殼與伺服器相互運用不可缺少一環，且而網通商品每隔三年推陳出新有換購新浪潮，隨AI伺服器需求增加雲端伺服器業者競爭激烈平各家開發能力爭寵。

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