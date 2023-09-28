散熱指標股成長後勁強

【撰文／王榮旭 CSIA/CFTA】

今年以來，許多和AI相關的題材公司都因新應用，使得獲利大幅成長，而國內的散熱大廠奇鋐(3017)雖然因一般的伺服器出貨量受到終端客戶採購AI伺服器排擠而下修，在PC及AI伺服器散熱及機殼產品出貨受惠下，毛利反而比減反升，推動公司今年股價創下新高，而下半年公司的3DVC產品將切入供應鏈，AI伺服器營收佔比持續提升，營收在8月也創下新高，連續三個月營收超過50億，且公司提供完整的伺服器散熱方案，客戶黏著度高，下半年獲利仍有成長空間。

奇鋐8月營收52.52億，月增1.9%、年增5.5%，主要受惠各家PC出貨持續回溫，庫存問題持續消化，出貨回溫，加上部分AI Server產品已開始出貨，帶動散熱模組及機殼出貨成長。奇鋐AI Server主要出貨散熱模組、風扇及機殼，其中風扇及機殼目前已開始交貨，3DVC隨2H23認證通過後，2024年有望顯著貢獻營收，也因此毛利率繼上季的20.1%，這季在AI高毛利產品出貨的帶動下，毛利率成長值得期待。

另一方面，下半年進入產品業傳統出貨旺季，PC/NB通路庫存轉趨健康，，出貨量有望回升，而一般伺服器上半年庫存調整落底，第二季是全年谷底，近期Intel及AMD新伺服器平台也即將推出，隨著下半年庫存逐步去化及新平台放量，出貨亦有望回溫。以2023全年來看，PC及Server出貨量表現雖平淡，可是CPU及GPU功耗持續上升，勢必也會帶動散熱模組單價提升，2023全年營收將持續維持正成長。

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