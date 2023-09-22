明年網通產業成長近倍？指標股在哪

撰文／錢冠州

指數走勢仍相對疲弱，資金面還是呈現量縮的走勢，AI股轉弱，盤面上並無能夠帶動大盤向上攻克季線的主角，因此，後續行情還是可能走量縮盤跌的行情，所以轉弱股或高檔股就仍得避開。

網通族群則相對表現穩健，股價雖仍有震盪但是法人的買盤則持續，本益比來看相對不高，2024年的成長性則相當明確，台灣網通股整體年營收約在4000~5000億左右的水準，但明年美國網通基礎建設的金額達420美元或1.3兆左右台幣，這些將成為台灣網通股明顯的成長動能!

以股價相對位置及本益比來看，網通族群相關股近期走勢延續短期均線向上，但如果看加權指數則是高檔劇烈震盪! 前波大主流的AI相關股則呈現持續破底走弱的局面，所以，目前有機會進入主流轉換的階段，已經大漲過後且本益比相對較高的AI族群如緯創(3231)及技嘉(2376)等，走勢弱勢及頭部有成立的跡象，但明年具備成長動能的網通概念股則為多頭格局，且本益比約在1X倍左右，波段的考量就相當可以期待!

緯創(3231)及廣達(2382)等大頭部成立並且接近破底危機，AI相關股波段漲幅大因而本益比偏高及籌碼凌亂是我們提早就預告給大家的狀態，近期的電子相關股就受到拖累而走弱，台股指數則又回到季線-半年線之間的區間震盪，整體走勢算是稍微疲弱，仍要注意高檔劇烈震盪風險。

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