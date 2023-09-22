南亞科市場喚起多頭記憶 威剛、品安、創見獲利逐季成長

撰文／賴建承

包括三星、SK海力士、美光在內的記憶體原廠，紛紛自去年底、今年初陸續開始減產，隨著下游庫存持續消化，讓修正長達超過5個季度的記憶體價格露出曙光。近期下游業者已被原廠通知Q4合約價要調漲，也讓現貨價格於8月開始反彈。目前依原廠發出的通知，依不同產品，Nand flash Q4的合約價有機會漲1~2成、DRAM則約漲1成，相關顆粒廠與模組廠將因此受惠。

威剛、品安、創見獲利逐季成長

記憶體模組廠商中，包括威剛(3260)、十銓(4967)、品安(8088)、創見(2451)等四檔，第二季獲利較第一季成長，其中威剛上半年EPS來到1.11元，品安有1.34元，創見則達1.47元，至於十銓仍呈現小幅虧損。威剛在投信認養下，一度逼近7月高點，不過股價在量能不足下出現拉回，研判月線不跌破將是記憶體模組的指標。品安雖沒有法人青睞，股價卻創波段高，目前月線與季線黃金交叉，月線不失守多頭仍可期待。雖然模組廠商隨著報價走揚會有低價庫存可期，但轉機性更強的依舊是在顆粒廠上，故建承認為南亞科(2408)與華邦電(2344)不容小覷。

南亞科具技術與籌碼優勢

日前三星又宣布啟動新一波減產，主要減產的標的是DDR4，為DDR4漲價買保險，預計將DRAM減產幅度自今年第二季的20%、第三季擴大到25%，第四季將更近一步把減產幅度增加30%。

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