誰是布局矽光子封測的受益股

撰文／黃清照

上周告知最壞有可能跌到16264~16100，但有三個族群：電動車及車電、被動元件、業績股領先在9/11的16500~16381落底，果然9/11低點來到16398，而高本益比股及投機股向下調整，並沒有使指數修正到16264~16100，且從16389漲到9/15的16920，底部提早完成，但由於日KD又在高檔，需等待日KD修正到低檔，且修正到低檔時大盤的周KD若能打下來低檔形成W底交叉向上，則到時的上攻力道就轉強，因投資人看到周KD交叉向上，這是出現波段買訊訊號，持有者除了不殺低逢低還會想找點做加碼，空手者逢低也會想要建立基本持股，只剩放空者仍然有一些死空頭的人會繼續放空，如此多方則眾、空方減少，且具有軋空力道，這時間點可能在中秋節之後3~5天，若有回檔到16509~16437可大膽介入(A)電動車及車電的東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、麗清、胡連、佳邦、昭輝、裕隆、健合興，這一些會輪番上漲，但所言業績股的中磊、啟碁、智易、聯陽、矽創、致新、聯詠、聯陽…因漲多了，估此波在漲約6~10%會遭受獲利賣壓，此部分可先獲利出場，等有適當有大回檔在建議回補，可把撤出的資金挪到(B)國巨、華新科、信昌電、晶技、義隆電、矽格、欣銓、頎邦、力成、日月光、聯電、鴻準、臻鼎、合勤控、茂達、中美晶…等，另挪出資金也可開始布局(C) AI伺服器的旺矽、台星科、欣興、南電、創意及光寶科、廣達、緯創、建準、承啟、華泰…等股為主。另有一部分散裝航運也有短中波行情。

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