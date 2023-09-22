快訊

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

屏東科技廠化學藥劑外洩冒濃煙！居民驚聞爆炸「如雷聲」 傳有消防員受傷

政府計畫IC大行情

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／張文赫

下半年政府IC設計大行情，聚焦AI、車用等高速晶片應用產業，美國頒布出口禁令後，中國將資源流向未受禁令範圍影響的成熟製程IC，反讓台灣中小型IC設計業者遭受波及，讓台灣IC設計大廠向政府喊話，鞏固台灣半導體產業未來競爭力，強化IC設計，把握生成式AI趨勢，於是政府2024年將編列科技預算1,569億元，這波IC趨勢大行情千萬不能錯過。

去年IC設計谷底，不外乎受全球消費電子庫存所苦，但消費電子商品都有生命週期，在景氣最差的時候就必須去庫存化，致新(8081)去年最好的時光Q1毛利率48.84%到Q4墜落35.17%，到今年Q2毛利回歸39.95%雖不及燦爛年代，但從IC概念股列舉:聯陽(3014)、虹冠電(3257)、義隆(2458)…績優股看出獲利端倪，明顯庫存去化快，也受惠筆電急單或是新品出貨旺，在庫存管理上去年提早進入修正期，使其IC設計最壞的谷底已經過了，享有先行者的優勢，法說會宣告第三季步入春暖花開。

聯陽整體毛利回歸55%不得不說是IC績優生，但致新轉危為機，隨著AI伺服器功耗的不斷增加，抓去趨勢高速運算的PMIC，不僅能夠提升毛利率，更為整個產業鏈來革命性的改變。也進軍車用和工控領域，也發展OLED產品線，主攻筆電高階應用以多角化策略，加速其業績成長，站在變革的前端。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1560期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

他曝3現況悲嘆：台股漲不動了！網揭關鍵原因：跌只是剛開始

NVIDIA股價創新高 AI散場後誰是真贏家？

低檔挖寶 消費電子急單到

台灣國防預算破歷史紀錄 航太展軍工股衝上雲霄

相關新聞

政府計畫IC大行情

下半年政府IC設計大行情，聚焦AI、車用等高速晶片應用產業，美國頒布出口禁令後，中國將資源流向未受禁令範圍影響的成熟製程IC，反讓台灣中小型IC設計業者遭受波及，讓台灣IC設計大廠向政府喊話，鞏固台灣半導體產業未來競爭力，強化IC設計，把握生成式AI趨勢，於是政府2024年將編列科技預算1,569億元，這波IC趨勢大行情千萬不能錯過。

誰是布局矽光子封測的受益股

上周告知最壞有可能跌到16264~16100，但有三個族群：電動車及車電、被動元件、業績股領先在9/11的16500~16381落底，果然9/11低點來到16398，而高本益比股及投機股向下調整，並沒有使指數修正到16264~16100

南亞科市場喚起多頭記憶 威剛、品安、創見獲利逐季成長

包括三星、SK海力士、美光在內的記憶體原廠，紛紛自去年底、今年初陸續開始減產，隨著下游庫存持續消化，讓修正長達超過5個季度的記憶體價格露出曙光。

國內IC晶片指標廠迎春天

近期手機市場持續出現復甦的風聲，我們可以從中國的華為不斷推出高階新款手機及摺疊機種、iPhone部分機種預購須等至11月來窺知一二，那麼國內手機相關的供應鏈指標廠就屬聯發科莫屬。

明年網通產業成長近倍？指標股在哪

指數走勢仍相對疲弱，資金面還是呈現量縮的走勢，AI股轉弱，盤面上並無能夠帶動大盤向上攻克季線的主角，因此，後續行情還是可能走量縮盤跌的行情，所以轉弱股或高檔股就仍得避開。

Wi-Fi、車用升級的受惠者：全新

近年來國內外許多大廠因手機銷量進入高原期，使得相關供應鏈產品銷量也跟著持續下滑，國內的PA三雄之一全新(2455)在全球至型手機產業步入成熟期，出貨量也來到高原期後，成長力道已經不若以往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦