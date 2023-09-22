撰文／張文赫

下半年政府IC設計大行情，聚焦AI、車用等高速晶片應用產業，美國頒布出口禁令後，中國將資源流向未受禁令範圍影響的成熟製程IC，反讓台灣中小型IC設計業者遭受波及，讓台灣IC設計大廠向政府喊話，鞏固台灣半導體產業未來競爭力，強化IC設計，把握生成式AI趨勢，於是政府2024年將編列科技預算1,569億元，這波IC趨勢大行情千萬不能錯過。

去年IC設計谷底，不外乎受全球消費電子庫存所苦，但消費電子商品都有生命週期，在景氣最差的時候就必須去庫存化，致新(8081)去年最好的時光Q1毛利率48.84%到Q4墜落35.17%，到今年Q2毛利回歸39.95%雖不及燦爛年代，但從IC概念股列舉:聯陽(3014)、虹冠電(3257)、義隆(2458)…績優股看出獲利端倪，明顯庫存去化快，也受惠筆電急單或是新品出貨旺，在庫存管理上去年提早進入修正期，使其IC設計最壞的谷底已經過了，享有先行者的優勢，法說會宣告第三季步入春暖花開。

聯陽整體毛利回歸55%不得不說是IC績優生，但致新轉危為機，隨著AI伺服器功耗的不斷增加，抓去趨勢高速運算的PMIC，不僅能夠提升毛利率，更為整個產業鏈來革命性的改變。也進軍車用和工控領域，也發展OLED產品線，主攻筆電高階應用以多角化策略，加速其業績成長，站在變革的前端。

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