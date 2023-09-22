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國內IC晶片指標廠迎春天

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／王榮旭

近期手機市場持續出現復甦的風聲，我們可以從中國的華為不斷推出高階新款手機及摺疊機種、iPhone部分機種預購須等至11月來窺知一二，那麼國內手機相關的供應鏈指標廠就屬聯發科莫屬。今年上半年，半導體產業受到全球需求疲弱的影響，導致庫存消化週期延長。然而最近，我們觀察到主要應用的客戶和通路庫存水位已逐漸降至相對正常的水準，近期客戶需求也已顯示出一定程度的穩定。市場預期，預期智慧手機、連網晶片和電源管理IC的營收改善，可望抵消智慧電視和其他消費產品的下滑，加上公司在車用及AI晶片方面的布局，將成為未來趨勢的受益者。

今年最主流的議題就屬AI應用為主，先前公司宣布將於今年第四季推旗艦手機處理器，導入Meta Llama2 大型語言模型( LLM)， 並結合自有APU(AI處理單元)及AI開發平台；Llama2可讓應用開發人員建構虛擬智慧助理、生產力應用程式、內容創造工具等。未來手機可執行生成式AI功能， 有助提升消費者換機意願； 且ARM IP躍居邊緣AI技術核心，在聯發科的競爭者高通與ARM之間尙有法律爭議下， 聯發科可望成為邊緣AI趨勢下手機晶片的主要受惠者。

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