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基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

散熱旋風再起指標：奇鋐

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／賴建承】

AI股經過了8月的動盪後，股價已漸漸趨於緩和，不過也不是所有的AI股有大幅拉回，例如筆者過去於本刊看好的台光電(2383)、台燿(6274)、金像電(2368)、健鼎(3044)、營邦(3693)等股價先後創新高，或是維持高檔整理。隨著AI伺服器組裝股回穩，研判周邊組件也將回到輪動架構，其中散熱族群可望再度吸引目光，畢竟每台 AI伺服器散熱需求較一般伺服器成長 9~10 倍，研判在健策(3653)股價再次逼近歷史新高下，將可帶動比價效應。

奇鋐毛利率逐季攀升

TrendForce日前預估，2023年AI伺服器出貨量約120萬台，年增38.4%，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%，顯示AI伺服器成長驚人。由於AI伺服器之TDP 提升，氣冷散熱系統解熱恐面臨極限，未來數年液冷和浸沒式液冷解決方案採用率將上揚。此外，AI 伺服器除CPU外還搭載8顆 GPU，且每顆GPU 需配備一個含散熱片的散熱模組，有助散熱模組業者業績大幅攀升。健策上半年EPS7.78元，Q2毛利率自Q1的32.91%降至31.1%，反觀建準(2421)與奇鋐(3017)，Q2毛利率均呈現逐季攀揚，建準來到28.15%，奇鋐則有20.11%。至於雙鴻(3324)，Q2毛利率則是自Q1的22.33%降至20.63%，顯示建準與奇鋐的競爭性有明顯提升。不過建準股價在飆漲後，技術面與籌碼面欠佳，短線頂多高檔整理，但奇鋐股價則不容小覷。

奇鋐伺服器占比上看4成

奇鋐第二季營收季增26%、年增8%，單季EPS3.18元，較Q1的2.85元明顯成長，上半年EPS6.03元，與雙鴻上半年EPS的6元相當。

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