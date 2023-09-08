軍工概念股目前低檔！預估逐步走強
【撰文／錢冠州】
台股指數持續出現月季線附近的區間整理及量縮的走勢，整體行情的大方向仍沒有走出確切的方向，前波主流AI概念股依舊是盤面熱絡的重點，但是也已經出現漲勢不連續的狀況，包含最指標的緯創(3231)，跌破季線之後反覆測試，法人則呈現賣多於買的狀況，廣達(2382)則跌破月線之後維持高姿態整理的走勢，但是向上動能已減弱，另外如本益比稍高的技嘉(2376)則呈現明顯的短線股價走弱趨勢，AI股的高檔轉折是我們現階段要注意的所在。
從目前的指數走勢觀察，加權指數為高檔量縮並且進行區間整理，雖然還沒有正式向下測試，但是已經存在轉變的訊號，因此，轉換類股操作是我們現階段的操作重點，原則上就是找低檔的來取代高檔的標的，其中，軍工概念股目前還沒有成為盤面的重心，因此股價在低檔震盪，但籌碼面則相對安穩，加上在題材面來說，明年一月台灣總統大選之前，預估政策偏多概念股就有機會! 這是我們在找低檔機會股的選項之一。然而，即使沒有發動，但股價相對基期也低，總比目前高檔的個股具備優勢，如果抓到，就又是一波從低檔入手的波段機會。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1558期，訂購專線：02-6608-3998】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言