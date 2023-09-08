快訊

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

軍工概念股目前低檔！預估逐步走強

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／錢冠州】

台股指數持續出現月季線附近的區間整理及量縮的走勢，整體行情的大方向仍沒有走出確切的方向，前波主流AI概念股依舊是盤面熱絡的重點，但是也已經出現漲勢不連續的狀況，包含最指標的緯創(3231)，跌破季線之後反覆測試，法人則呈現賣多於買的狀況，廣達(2382)則跌破月線之後維持高姿態整理的走勢，但是向上動能已減弱，另外如本益比稍高的技嘉(2376)則呈現明顯的短線股價走弱趨勢，AI股的高檔轉折是我們現階段要注意的所在。

從目前的指數走勢觀察，加權指數為高檔量縮並且進行區間整理，雖然還沒有正式向下測試，但是已經存在轉變的訊號，因此，轉換類股操作是我們現階段的操作重點，原則上就是找低檔的來取代高檔的標的，其中，軍工概念股目前還沒有成為盤面的重心，因此股價在低檔震盪，但籌碼面則相對安穩，加上在題材面來說，明年一月台灣總統大選之前，預估政策偏多概念股就有機會! 這是我們在找低檔機會股的選項之一。然而，即使沒有發動，但股價相對基期也低，總比目前高檔的個股具備優勢，如果抓到，就又是一波從低檔入手的波段機會。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1558期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

廣達營收翻揚 重返千億元 今年AI伺服器業績上修至雙位數增長

技嘉、雙鴻 認購來電

技嘉營收／8月119.37億元、年增51.17% 創同期新高

廣達營收／8月1013.55億元、月增16.6% 再破千億大關

相關新聞

Wi-Fi、車用升級的受惠者：全新

近年來國內外許多大廠因手機銷量進入高原期，使得相關供應鏈產品銷量也跟著持續下滑，國內的PA三雄之一全新(2455)在全球至型手機產業步入成熟期，出貨量也來到高原期後，成長力道已經不若以往

散熱旋風再起指標：奇鋐

AI股經過了8月的動盪後，股價已漸漸趨於緩和，不過也不是所有的AI股有大幅拉回，例如筆者過去於本刊看好的台光電(2383)、台燿(6274)、金像電(2368)、健鼎(3044)、營邦(3693)等股價先後創新高，或是維持高檔整理。

NVIDIA股價創新高 AI散場後誰是真贏家？

隨NVIDIA股價創新高之後，台股AI似乎有「曲終人散」感覺，散場了剩下誰才是被AI淬鍊後的贏家?指數盤盤整最主要是失去「主流AI」的加持，而矚目的就是在「營收」與「欽點指定」。

高居女性癌症第一名的乳癌新藥剋必達上市 華上生醫IPO時程加分

歷經十年 華上生醫(7427)在9月7日於台北生技園區舉辦口服抗乳癌新成分新藥---剋必達®/Kepida®新藥上市發布會，提供台灣HR+/HER-2-晚期乳癌病患新的創新性治療選擇。

軍工概念股目前低檔！預估逐步走強

台股指數持續出現月季線附近的區間整理及量縮的走勢，整體行情的大方向仍沒有走出確切的方向，前波主流AI概念股依舊是盤面熱絡的重點，但是也已經出現漲勢不連續的狀況，包含最指標的緯創(3231)，跌破季線之後反覆測試，法人則呈現賣多於買的狀況，廣達(2382)則跌破月線之後維持高姿態整理的走勢，但是向上動能已減弱，另外如本益比稍高的技嘉(2376)則呈現明顯的短線股價走弱趨勢，AI股的高檔轉折是我們現階段要注意的所在。

業績股抬頭 誰後發先至會大漲？

上周我判斷中期底的兩隻腳，第二支小腳估計在8/28~29在16500~16460落底，果然在8/25的16481及8/28的16498完成第二支小腳，我估應該有500點上漲行情到16910，到9/5漲到16791，各位若果真漲到16910，投資人對高本益比股及投機股宜當機立斷出掉，等待第二支中期底在少量回補做短線或當沖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦