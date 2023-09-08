軍工概念股目前低檔！預估逐步走強

【撰文／錢冠州】

台股指數持續出現月季線附近的區間整理及量縮的走勢，整體行情的大方向仍沒有走出確切的方向，前波主流AI概念股依舊是盤面熱絡的重點，但是也已經出現漲勢不連續的狀況，包含最指標的緯創(3231)，跌破季線之後反覆測試，法人則呈現賣多於買的狀況，廣達(2382)則跌破月線之後維持高姿態整理的走勢，但是向上動能已減弱，另外如本益比稍高的技嘉(2376)則呈現明顯的短線股價走弱趨勢，AI股的高檔轉折是我們現階段要注意的所在。

從目前的指數走勢觀察，加權指數為高檔量縮並且進行區間整理，雖然還沒有正式向下測試，但是已經存在轉變的訊號，因此，轉換類股操作是我們現階段的操作重點，原則上就是找低檔的來取代高檔的標的，其中，軍工概念股目前還沒有成為盤面的重心，因此股價在低檔震盪，但籌碼面則相對安穩，加上在題材面來說，明年一月台灣總統大選之前，預估政策偏多概念股就有機會! 這是我們在找低檔機會股的選項之一。然而，即使沒有發動，但股價相對基期也低，總比目前高檔的個股具備優勢，如果抓到，就又是一波從低檔入手的波段機會。

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