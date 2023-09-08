【撰文／黃清照】

上周我判斷中期底的兩隻腳，第二支小腳估計在8/28~29在16500~16460落底，果然在8/25的16481及8/28的16498完成第二支小腳，我估應該有500點上漲行情到16910，到9/5漲到16791，各位若果真漲到16910，投資人對高本益比股及投機股宜當機立斷出掉，等待第二支中期底在少量回補做短線或當沖，但因我看好的三大族群AI伺服器(以旺矽、欣興、創意、光寶科、力致、緯創、健鼎、金居等為主，以廣達、台光電、台燿、金像電、聯茂、建準、奇鋐、營邦大箱型震盪) 、電動車(東陽、裕隆、貿聯、華車…) 、業績股(嘉澤、材料KY、閎康、建策、智邦、啟碁、中磊、矽創、聯陽、聯詠、世紀綱、信昌電、國巨、華新科、力成、欣銓、晶技…)，這三大族群漲到16910附近會回檔，因大盤KD已處在中高檔，所以大盤會回檔，主要投機股及高本益比股、部分權值股下殺幅度會較深，有些回檔5~8天、有些回檔8~13天，但三大族群：AI伺服器、業績股、電動車，我認為只會回檔3~5天。有些可能回檔3天，就會走出自己上漲道路，與大盤分道揚鑣。各位選股集中在這三大族群。如業績股的材料、義隆電、致新…及電動車東陽、華車、裕隆、騰輝、佳邦…及AI伺服器的台光電、台燿、營邦…就越走越高。選低本益比且漲幅比較小的股票為優先切入標的。

業績股抬頭 誰後發先至會大漲：晶技

各位注意，全新、宏捷科H1、全年EPS 0.64、2和-0.99、-0.2股價大漲到152、113.5，這拉開業績股的大比價空間。

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