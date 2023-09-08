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基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

NVIDIA股價創新高 AI散場後誰是真贏家？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

隨NVIDIA股價創新高之後，台股AI似乎有「曲終人散」感覺，散場了剩下誰才是被AI淬鍊後的贏家?指數盤盤整最主要是失去「主流AI」的加持，而矚目的就是在「營收」與「欽點指定」。

雙鴻(3324)十年前即見識到水冷技術的巨大潛力，並全力研發AI散熱領域早已領先，如今隨趨勢喧染AI伺服器，雙宏已經是散熱翹楚，以領先的技術與產能與全球巨頭如台積電、輝達、超微等建立深厚合作，隨著AI和高速運算的需求飆升，雙鴻的散熱技術不僅支撐伺服器、PC和移動裝置。

散熱與機殼密不可分，奇鋐(3017)與營邦(3193)都雙雙創新高後，CCL跟PCB股在AI伺服器產品也息息相關，法人也頻頻調升目標價。

液冷散熱模組領域已經建立起不可撼動的市場地位，隨著AI和高效能運算的需求持續上升，水冷、液冷散熱技術成為穩定運作的關鍵，預期2024年AI伺服器的散熱百分百都會採用水冷解方，浸沒式液冷解方需要到700-800瓦以上的高瓦數，而雙鴻目前研發，尚未生產。而採用3D VC的氣冷解方到700-800瓦已達極限，預期明年AI伺服器新開的機種百分百將採用水冷散熱解方，而雙鴻水冷產品在今年下半年開始量產出貨後，業績佔比將有個位數，明年則提升至雙位數，到2025年，水冷產品佔比將攀升到20-30%。此外與NVIDIA、AMD等大廠合作最新的解熱技術，第一波雨露均霑後，後勁即是營收助推瀾，由於水冷板的大幅貢獻，伺服器營收佔比有望從23%成長到25%，第4季，AI伺服器預計將佔營收的5%到10%。隨著新的VGA於8月下旬開始出貨，搭配伺服器及NB訂單增加，第3季營收預估將季增30%，第4季再季增12%。

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