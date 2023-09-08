快訊

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

Wi-Fi、車用升級的受惠者：全新

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

近年來國內外許多大廠因手機銷量進入高原期，使得相關供應鏈產品銷量也跟著持續下滑，國內的PA三雄之一全新(2455)在全球至型手機產業步入成熟期，出貨量也來到高原期後，成長力道已經不若以往，2021年時全球銷量達到13.1億支，但2022年因通膨和戰爭影響了終端消費需求，全年出貨量反而衰退至12億，年減8%，至2023年通膨仍然持續影響全球終端消費需求，但全球5G手機滲透率從2023年大幅成長至58%，成長性較整體手機產業來得更好，也提升了5G零組件需求，使得市場對於全新明年市場需求復甦後，相當看好。

5G手機除了基頻晶片的提升以外，射頻晶片模組以及支援過去4G所沒有的3Ghz~6Ghz外，還需要向下兼容4G LTE、3G等頻段，使支援的頻段從4G智慧型手機的15個大幅增加到30個，因此就需要更多的射頻原件來處理更複雜的頻段，以目前台灣現行的5G sub-6頻段為例，相較4G手機，預估每支多約2~4科功率放大器，因此即使在整體智慧型手機出貨量沒有特別亮眼的表現下，射頻元件的數量及價值含量仍會因為5G持續增加，而這也會進一步推升GaAs磊晶需求。

目前公司Wi-Fi及車用光達均有所斬獲，2020年受到Covid-19疫情影響，遠距作業帶動聯網需求，其中就包含了Wi-Fi需求提升，進而促使升級加速，以滿足遠端視訊的需求。過去Wi-Fi 5最高能提供3.5Gbps；Wi-Fi 6重新導入2.4GHz頻段，以及升級到正交頻分多工最大輸送量達到9.6Gbps。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1558期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

微軟點名 中共運用生成式AI升級影響力行動

「黃蛇」出沒快拍！ F16戰機構改升級F16V試飛吸引航迷搶拍

華為新手機效應 美對陸技術管制擬再升級

台股量縮跌119點 法人：待市場消化通膨升息

相關新聞

Wi-Fi、車用升級的受惠者：全新

近年來國內外許多大廠因手機銷量進入高原期，使得相關供應鏈產品銷量也跟著持續下滑，國內的PA三雄之一全新(2455)在全球至型手機產業步入成熟期，出貨量也來到高原期後，成長力道已經不若以往

散熱旋風再起指標：奇鋐

AI股經過了8月的動盪後，股價已漸漸趨於緩和，不過也不是所有的AI股有大幅拉回，例如筆者過去於本刊看好的台光電(2383)、台燿(6274)、金像電(2368)、健鼎(3044)、營邦(3693)等股價先後創新高，或是維持高檔整理。

NVIDIA股價創新高 AI散場後誰是真贏家？

隨NVIDIA股價創新高之後，台股AI似乎有「曲終人散」感覺，散場了剩下誰才是被AI淬鍊後的贏家?指數盤盤整最主要是失去「主流AI」的加持，而矚目的就是在「營收」與「欽點指定」。

高居女性癌症第一名的乳癌新藥剋必達上市 華上生醫IPO時程加分

歷經十年 華上生醫(7427)在9月7日於台北生技園區舉辦口服抗乳癌新成分新藥---剋必達®/Kepida®新藥上市發布會，提供台灣HR+/HER-2-晚期乳癌病患新的創新性治療選擇。

軍工概念股目前低檔！預估逐步走強

台股指數持續出現月季線附近的區間整理及量縮的走勢，整體行情的大方向仍沒有走出確切的方向，前波主流AI概念股依舊是盤面熱絡的重點，但是也已經出現漲勢不連續的狀況，包含最指標的緯創(3231)，跌破季線之後反覆測試，法人則呈現賣多於買的狀況，廣達(2382)則跌破月線之後維持高姿態整理的走勢，但是向上動能已減弱，另外如本益比稍高的技嘉(2376)則呈現明顯的短線股價走弱趨勢，AI股的高檔轉折是我們現階段要注意的所在。

業績股抬頭 誰後發先至會大漲？

上周我判斷中期底的兩隻腳，第二支小腳估計在8/28~29在16500~16460落底，果然在8/25的16481及8/28的16498完成第二支小腳，我估應該有500點上漲行情到16910，到9/5漲到16791，各位若果真漲到16910，投資人對高本益比股及投機股宜當機立斷出掉，等待第二支中期底在少量回補做短線或當沖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦