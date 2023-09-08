Wi-Fi、車用升級的受惠者：全新

【撰文／王榮旭】

近年來國內外許多大廠因手機銷量進入高原期，使得相關供應鏈產品銷量也跟著持續下滑，國內的PA三雄之一全新(2455)在全球至型手機產業步入成熟期，出貨量也來到高原期後，成長力道已經不若以往，2021年時全球銷量達到13.1億支，但2022年因通膨和戰爭影響了終端消費需求，全年出貨量反而衰退至12億，年減8%，至2023年通膨仍然持續影響全球終端消費需求，但全球5G手機滲透率從2023年大幅成長至58%，成長性較整體手機產業來得更好，也提升了5G零組件需求，使得市場對於全新明年市場需求復甦後，相當看好。

5G手機除了基頻晶片的提升以外，射頻晶片模組以及支援過去4G所沒有的3Ghz~6Ghz外，還需要向下兼容4G LTE、3G等頻段，使支援的頻段從4G智慧型手機的15個大幅增加到30個，因此就需要更多的射頻原件來處理更複雜的頻段，以目前台灣現行的5G sub-6頻段為例，相較4G手機，預估每支多約2~4科功率放大器，因此即使在整體智慧型手機出貨量沒有特別亮眼的表現下，射頻元件的數量及價值含量仍會因為5G持續增加，而這也會進一步推升GaAs磊晶需求。

目前公司Wi-Fi及車用光達均有所斬獲，2020年受到Covid-19疫情影響，遠距作業帶動聯網需求，其中就包含了Wi-Fi需求提升，進而促使升級加速，以滿足遠端視訊的需求。過去Wi-Fi 5最高能提供3.5Gbps；Wi-Fi 6重新導入2.4GHz頻段，以及升級到正交頻分多工最大輸送量達到9.6Gbps。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1558期，訂購專線：02-6608-3998】