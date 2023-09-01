指數橫盤震盪！低檔潛力產業看軍工

【撰文／錢冠州】

加權指數持續進入震盪修正的局面，前波主流股AI族群高檔劇烈波動，這也表示籌碼面就偏向比較凌亂的狀態，因此，指數進入橫盤修正，個股來說，AI股進入高檔，這時我們要以低檔產業作為下一個波段操作的主軸。

九月台北航太暨國防工業大展登場，預估包含飛彈及航太相關領域會是重頭戲，此次航太暨國防展受到國際矚目，多家國際大廠都預定將參與。除了美國AIT統整的美國軍工及航太廠商，國際軍武大廠貝宜系統（BAE SYSTEMS）、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）以及曾多次參展的洛克希德·馬丁（Lockheed Martin），美國國防系統承包商「L3Harris」也已經確定參展。因此，預估九月份開始對於軍工概念股又具有相當的熱度及可觀察性，就股價表現來說，五月以來軍工題材股就進入橫向整理局面，就股價修正的角度及籌碼整理的狀況來說也都來到相對安定的局面，而基本面長期看來則明確向上，所以，反而在目前市場一片瘋AI的時刻! 我們重新來找低檔的軍工航太，就更有機會!

重新進入低檔產業操作! 軍工蟄伏已久，選前熱度加溫

輝達優異財報僅帶來短線行情，而台股中的AI領先股如緯創(3231)及廣達(2382)等股價也進入震盪修正的局面，這也就表示AI族群將要進入比較長時間的整理行情了，由產業的長期面來看，AI當然是未來數年的大主流，但是漲多也要回檔修正，我們從五月以來進入到目前高檔退出，接下來就是找尋下一個低檔的潛力產業，那麼，等到未來AI逐漸整理完畢過後，還是會回來操作。

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