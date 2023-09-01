EPS成長率超過5成的AI股：欣興

【撰文／賴建承】

日前工研院IEK產科國際所分析師張淵菘表示，隨著消費性產品持續去庫存，加上EV、AI伺服器、衛星通訊動能延續，看好PCB產值今、明兩年可望先蹲後跳，2024年重返成長，並表示汽車將是今年唯一可望年增的PCB終端應用，難怪本波健鼎(3044)、定穎投控(3715)、敬鵬(2355)等股價可逆勢創波段高。此外，受惠半導體高階製程驅動ABF載板需求，加上先進封裝擴散至各領域，ABF載板於明年起榮景再現，預估2024年、2025年逆轉為供不應求，供給缺口將分別達5%與8%。同時張淵菘也以AI伺服器主流機種NVIDIA DGX A100硬體作分析，8顆GPU晶片、6顆NV Switch晶片，均以ABF載板封裝，8張GPU加速卡以高階HDI製作；1張GPU主板以HLC製作，故AI伺服器的普及也將引爆ABF載板的需求再現。

蘇州群策廠，將申請中國A股上市

欣興(3037)上半年EPS4.27元，7月營收85.68億，已經自谷底開始翻揚，欣興預計2023年資本支出為173億元，除了楊梅新廠已完成外，與客戶合作的光復新廠目前已在裝機中，最快2024年下半年開始量產，主要貢獻會在2025年。至於泰國廠的投資，預計在2023年底前動土，2024年底開始試產，也是會在2025年上半年正式貢獻營運。此外，旗下載板廠蘇州群策，產線包括ABF載板與BT載板，將申請中國A股上市，目前欣興持股86%，掛牌時間可能會落在2025年，屆時將會有釋股利益可期。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1557期，訂購專線：02-6608-3998】