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台灣第一個國產乳癌新藥剋必達® 9月7日上市

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/陳澤樂】

華上生醫(股票代號:7427)將在9月7日舉辦口服抗乳癌新成分新藥---剋必達®/Kepida®的新藥上市發布會，提供台灣HR+/HER-2-晚期乳癌病患新的創新性治療選擇。剋必達® 是新一代表觀遺傳調控劑 (HDACi, Tucidinostat)，主要是藉由其獨特的表觀遺傳調控機制來有效增敏內分泌的治療(聯合Exemestane)，用於治療既往使用過內分泌療法失敗或復發的HR+/HER-2-晚期乳癌病患。

乳癌已經是全球及我國女性罹患癌症病患數最多的癌症，國內每年約有超過15,000名新診斷的乳癌病患，其中約有70%的乳癌病患其基因型屬於HR+/HER-2-。依據衛福部癌登資料顯示，台灣每年約有2,000多名女性病患死於晚期乳癌。華上生醫自2013年開始規劃研究乳癌新藥的開發，歷經5年的樞紐三期臨床試驗，在2023年6月28日獲得TFDA頒發乳癌的藥證。華上生醫非常感謝病患與家屬在臨床試驗的支持，期待剋必達®新藥的上市，可以幫助更多的台灣晚期乳癌病患，提供新的治療選擇。

現今許多的國內、外治療指導方針，推薦HR+/HER-2-晚期乳癌的第一線治療主要是以CDK4/6抑制劑聯合內分泌療法，病患可以獲得非常優越的治療效益，但當病患一旦第一線治療失敗或復發，進入第二線治療，病患能夠選擇的藥物就非常有限，主要的原因是第一線治療失敗後，病患獲得CDK4/6抑制劑及內分泌抗藥的雙重抗藥性問題在後續的臨床治療變得非常棘手，能夠有效克服雙重抗藥性的藥物選擇相當有限。

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