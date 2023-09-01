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搶進CoWos供應鏈誰會大漲？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

上週我告知跌到16264應該是中期的最低點，因自7/31的17463跌到8/17的16264是第13天轉折，果然從16264上漲到16822，之後再拉回來，估8/29是自17463下跌以來的第21天，但有時候會提早或延後一天，估8/28~8/29低點調整到16500~16460應是中期第一隻大腳的雙腳已經完成，自此我個人認為應該有500點上漲行情，之後再拉回打中期底第二隻腳(往後在述)，因美國那達克指數在13181~13047就是中期底，目前從13161開始出現第一隻腳的上漲，之後會拉回打第二隻腳，等第二隻腳打出之後，美國的科技股又會再現大漲行情，但道瓊會比較弱勢，主因受穆迪及標準普爾調降金融股的投資評等，相對台灣主軸在AI伺服器(廣達、光寶科、華泰、健鼎、緯創、奇鋐、建準、旺矽、力致、世芯、創意、欣興、日月光…)，電動車及車電(東陽、裕隆、堤維西、騰輝、貿聯、胡連、興勤…) 、業績股(嘉澤、材料KY、閎康、建策、致邦、智易、啟碁、中磊、矽創、致新、義隆電、聯發科、國巨、華新科、佳邦、矽格、頎邦、力成、欣銓、晶技…)不受影響，且這三大族群：AI伺服器、電動車、車電及業績股會產生良性輪漲走勢。

搶進CoWos供應鏈誰會大漲：日月光

日月光Q1、Q2 EPS分別為1.36、1.8、合計H1 EPS 3.16，展望第三季半導體封裝測試業務可季增4~9%，EMS電子代工業務部分可季增20%，合併整個集團營收可季增1成多。

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搶進CoWos供應鏈誰會大漲？

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