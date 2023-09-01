台灣國防預算破歷史紀錄 航太展軍工股衝上雲霄

【撰文／張文赫】

在國際局勢的變動下，台灣總統大選前股市市場多少有政治趨勢，「軍工概念股」隨之起舞。特別是國防策略主軸為國機國造、國艦國造及無人攻擊載具系統時，如漢翔(2634)、千附精密(6829)、雷虎(8033)、長榮航太(2645)和亞航(2630)等股價攻勢再起且均有極大的題材潛力。

台灣國防預算突破6,000億元，打破歷史紀錄，全球軍工和航太零組件的需求快速成長。台北國際航太展於9月14至16日登場。上週漢翔開了法說，為軍工股揭開序曲，漢翔成功爭取數家國際知名航空大廠零組件合約，可望挹注超過百億營收；也成功拿下美國發動機大廠十年長約與多項發動機零組件四年合約，大單入帳，在國際航太展與英國知名發動機大廠針對商務噴射機發動機壓縮段鑄件簽約，在歐美市場中搶下業務，可進帳約5億元。

匯聚國內外知名防禦和航太企業，展現台灣在航太及國防領域的最新科技，國防自主研發能力的是本次一大亮點。從二代銳鳶無人機到鐵騎專案研製的偵搜戰術載具，再到國產新型飛彈，都將於展場中亮相。近年來對岸的無人機活動以及烏克蘭的實戰經驗皆顯示，無人機在現代戰場的地位日益提升。雷虎作為國內無人機的翹楚，國防部將釋出1,458架微型無人機正式訂單，預計今年底決標，有望獲得龐大商機貢獻營收，後市可期。

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