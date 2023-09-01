AI供應鏈新夥伴：華碩

【撰文／王榮旭】

近期許多受惠AI題材的個股都有著不錯的表現，尤其國內的電子五哥，過去毛利都在5%以下，大家都開玩笑是茅山道士(毛三到四)，但在打入AI供應鏈之後，獲利有著明顯得改善，最明顯的就屬緯創、廣達了，不但營收結構大幅調整，同時市場給予的評價也持續調升。而在近期的新品發表會上，nVidia又再次欽點了新的合作夥伴，其中就包含了國內的電腦大廠華碩(2357)，旗下的華擎一直以來都和nVidia有著長期的合作，這次也不意外的打入供應鏈，再加上最困擾的庫存去化問題開始逐步出現曙光後，表現值得期待。

華碩為全球第五大PC廠，市佔率7.2%。以PC主機板起家，公司耕耘伺服器業務多年，業績穩定成長，其中自有品牌為台灣第三大(僅次於DELL 及HPE)，白牌則鎖定中型資料中心(類似技嘉模式)，如歐洲OVH、德國Hetzner 等網路託管商皆為其客戶。法說會時公司強調，華碩與上游晶片廠商NVIDIA、AMD、INTEL合作關係緊密，有信心優先取得GPU資源。目前伺服器佔公司整體營收僅低個位數，然在公司高單價AI Server量產出貨及加速取得客戶下，預計未來伺服器營收在五年內成長五倍，年複合成長率40%的目標。

同時公司也看好2024年樂觀預期總體政經環境將相對改善，商用市場預算恢復，以及AI-powered PC(搭載IPU、VPU 晶片，實現PC 推論功能)新品推出，將帶動整體PC 換機需求。

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