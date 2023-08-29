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指數持續震盪！還是以低檔潛力產業為主軸

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／錢冠州】

輝達公佈財報及第四季進入AI伺服器出貨旺季又將AI股帶來熱點，不過，如果從股價及本益比的角度來看，許多的AI族群其實已經不再便宜，那麼，會不會高檔股迎來修正? 這是當前盤面得要注意的方向，尤其以加權指數來觀察，也已經出現明顯轉弱的狀態，目前加權指數在季線及半年線附近的區間震盪，但往上在16500~16600附近則形成指數的頸線位置，上檔M頭型態則相當明確，後續的行情來看，除非大盤指數繼續向上克服形態上的壓力，否則我們仍得留意接下來的指數會不會出現比較大或時間比較久的修正風險。

高檔AI題材股，仍會進入本益比的調整，從我們今年五月初開始全面看多AI產業以來，緯創(3231)從不到50元起漲，廣達(2382)從100元出頭大漲到280元附近，機殼的營邦(3693)及勤誠(8210)股價也都是倍數大漲，但是股價漲多也會整理，即使AI產業在未來數年仍全面看多，但是一段期間的股價修正是會有的，尤其目前大盤指數偏弱勢，這時的策略就減碼或出脫高檔股，未來再由低檔的潛力產業開始操作，長期穩健的績效也就容易達成。

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