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毛利率超過台積電的AI股：川湖

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／賴建承】

正當全市場對於AI產生疑慮之際，輝達股價卻在財報公布前夕創下歷史新高，似乎在向全球投資人宣告，AI趨勢不容挑戰!然而正當輝達股價創高之際，台灣的AI艦隊卻顯得有點凌亂不堪，在籌碼離亂之際缺乏精神領袖，成為兄弟登山各自努力的現象。其實建承鎖定的AI概念股是有節奏、有邏輯的，過去我們留意的是輝達概念股(繪圖晶片)，今年第一季AI概念開始獲得關注，到了第二季只要沾到AI邊的公司就雞犬升天，直到輝達執行長黃仁勳來台拜訪了供應鏈，才讓真假AI分出高下，不過也因此市場資金太集中於紹部分AI股上，造成籌碼混亂，才有了8月以來AI股的動盪。但在此時具備高純度的AI公司卻絲毫不受影響，股價紛紛創新高，這包括了建承於本刊紹過的建準(2421)、辛耘(3583)、金像電(2368)、台光電(2383)、營邦(3693)等。本期則針對專注於AI伺服器導軌的川湖(2059)作剖析!

AI伺服器重量提升，川湖毛利率升

隨著GPU採用數量增加，伺服器也朝高U術發展，加上散熱等零件，AI伺服器結構複雜度與重量雙雙提升，也帶動導軌設計大幅改變。7U 伺服器配備多顆CPU與GPU，且因熱功耗設計較高使多項零組件升級，每台伺服器平均重量增加至70~130公斤，遠高於一般2U規格(平均10~20公斤)及4U規格(平均40~50公斤)。此外，用於GPU Tray的導軌，為了方便更換或維修，部分更高階的AI伺服器會採用GPU Tray，故也需額外再加裝滑軌，進而推升產品均價與毛利率。

【本文未完，完整內容請見萬寶週刊1556期，訂購專線：02-6608-3998】

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毛利率超過台積電的AI股：川湖

正當全市場對於AI產生疑慮之際，輝達股價卻在財報公布前夕創下歷史新高，似乎在向全球投資人宣告，AI趨勢不容挑戰!然而正當輝達股價創高之際，台灣的AI艦隊卻顯得有點凌亂不堪，在籌碼離亂之際缺乏精神領袖，成為兄弟登山各自努力的現象。

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