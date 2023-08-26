超跌特斯拉概念股開始翻身

【撰文／黃清照】

上週我告知大盤從17463跌到16323~16200應該就是底部，到8/17最低殺到16264，而之所以殺到16264是受大陸房地產影響的(A)水泥、塑膠、鋼鐵、金融及貨櫃、高本益比、投機股的弱勢影響，但估跌到16264金融股及聯電、台積電可慢慢落底，若還是弱勢主要是跌(A)，則可能最壞會跌到16050，但若(A)沒有重挫就不至於跌破16264，可是(B) AI伺服器、業績股(中磊、智易、啟碁、智邦、材料、致新、矽創、義隆電、長榮航、華航、國巨、華新科、信昌電、佳邦、矽格、頎邦、閎康、弘塑、華碩…)，另有部分有投機行情如迎廣、友訊、矽統、科嶠、力特…若喜歡操作這些個股宜設停損點，總而言之，我認為大盤在16583~16264已築底了，最壞在8/29~30會調整告段落，之後可能會上演另一個千點行情，主軸在AI伺服器的光寶科、廣達、緯創、華泰、承啟、台星科、欣興、建準、力致、奇鋐、金居、世芯、這些輪番上漲，而技嘉、勤誠、台光電、金像電、健鼎、智源、創意…呈階梯走高，另因特斯拉修正已在214~207告段落，開始出現另一波行情，會帶動嚴重低估的特斯拉概念股，如貿聯、興勤、東陽、健合興、胡連也往上走高。

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