誰來替AI加溫？低軌衛星題材再次引爆

【撰文／張文赫】

網通進步每隔二~三年都會有新規格替換潮，只有創新，市場才熱意追捧股價，截至今年6月， 隨著全球越來越多的營運商投入5G FWA，而網通「建置」、「快速」、「價格」，在歐美與亞洲是大不同，在台灣你無法感受到國外網通費率吃到飽得價格是如此高昂，普及度更是無法相比，美國拜登大撒美金420億推動網通加速，這是第一波題材炒動，華星光(4979)、波若威(3163)、啟碁(6285)、中磊(5388)、正文(4906)…等都受惠，當K線整理均線之間，在等待就是第二波「營收見真章」，誰真的受惠大贏家?AI發展越快，工業電腦及網通最後端受惠者，在半年報公布之後股價還順著均線整理；加上法人疼愛就是強勢。

低軌衛星題材再次引爆！馬斯克醞釀多時確定8/31進行第二次發射，國際重啟積極發射衛星的態度，最受矚目是緯創(3231)集團子公司啟碁擺脫慢牛，受惠雙題材，低軌衛星及美國網通基礎建設，且作為Starlink的主要路由器供應商，營收強勁成長，Wi-Fi 7產品預計將於今年第四季出貨，且多角切入能源管理及充電樁產品，不僅如此啟碁也顯露出跨界的野心，在五月份更是大規模「現金增資」、「發行可轉債四」，如此大張旗鼓不禁想起先前文章提過「康舒(6282)」有異曲同工之妙，康舒併ABB事業部門、公司二代接力，集團全力奧援。啟碁進軍充電樁市場，隨電動車的興起，北美電動樁與車架設比例為1:5，推動綠能充電樁建置是成為未來基礎設施的核心之一。

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