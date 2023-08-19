純度最高的伺服器PCB股～金像電

【撰文：賴建承】

AI股歷經了7月底8月上旬的大震撼後，股價似乎有初步止跌訊號，日前傳出沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國搶購輝達晶片，激勵8/14輝達股價單日大漲7.09%，預期8/23財報公布前，股價可提前反攻，有助台灣AI供應鏈發動另一波攻勢 。8月初筆者表示AI伺服器的價格是傳統伺服器的10~15倍，其中PCB單價較一般伺服器貴9~10倍，因此，表示台光電(2383)、台燿(6274)、金像電(2368)、健鼎(3044)等四檔將成為焦點，本期建承將針對早已卡位伺服器的金像電作剖析。

金像電Q2 EPS季增率9成

金像電產品應用比重，以伺服器61%最高，其次是網通的19%，不過現階段大部分是傳統伺服器，至於AI伺服器已於第二季逐步升溫，預估第四季與明年將呈現明顯成長。金像電已開始替AI伺服器供應GPU板，AI伺服器PCB總數(GPU基板+CPU主板)在Q2營收占比約10%，預估到今年底，AI 伺服器相關佔比可望進一步提升。第一季EPS0.88元，毛利率20.36%，第二季在高階AI伺服器及網通設備出貨回升，營收69.29億，季增9.43%，毛利率跳升至23.77%，稅後盈餘8.17億，季增89.95%，單季EPS1.68元，季增率90.9%，累計上半年稅後盈餘12.47億，EPS2.56元。7月營收26.18億元，月增14.17%，為去年11月以來單月新高，公司表示，隨著AI伺服器產品開始出貨，今年業績將逐季成長，2024年AI伺服器產品佔比可達兩位數以上。

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