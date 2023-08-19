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真AI要開始發動大行情

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文：黃清照】

大盤從7/31的17463開始修正到8/14跌到16307已大跌1156點，每個波段的修正大約在1000~1300點都會出現大反彈，而8/14之所以大跌是受碧桂園11檔債劵停牌、及陸資管業爆雷，曝險1.5兆元的影響。但影響最大的港股只跌301點，連帶影響稍大的上海A股在8/14~15分別只下跌11.3、2.3點，8/14號留下39點下引線，如此台股8/14跌207.5過頭了，我估計整個波段修正的滿足點將在16323~16200告段落，尤其(A)低估的AI伺服器(智原、廣達、光寶科、奇鋐、建準、健鼎、金像電、旺矽、台光電、華泰、承啟、緯創、營邦、華碩、仁寶…) 、電動車(騰輝、東陽、帝寶、凡甲…)、業績股(義隆電、矽創、致新、瑞昱、瑞儀、聯電、日月光、欣銓、矽格、頎邦、力成、弘塑、辛耘、閎康、華新科、信昌電、晶技、尼克森、杰力、矽統…)，領先在8/4的16748先落底，這些股票之所以會強勢，是因吻合美國Q2 GDP 2.4%高於預估的2%，及台灣7月出口年增率-10.4%優於-20%，主因是伺服器、顯卡出口成長所賜。而大盤之所以跌破16748下殺到16307，是受(B)高本益比的如華城、華星光、高力、千附精密、飛宏、大眾控及投機股沒有基本面的雷虎、寶一、晟田、台揚及部分金融股補跌下來造成的。原則上在8/17大盤可在16323~16200落底，(A)在8/16~17打回來是非常好的買點，但(B)跌到16323~16200也會出現反彈，但是有些反彈會稍強，有些只是弱勢的反彈，所以操作重心在(A)。

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AI狂潮是否泡沫化？

NVIDIA引領全球 AI類股掀起旋風，美國伺服器大廠美超微 (Supermicro)(SMCI-US) 周二盤後發布的本季財測不如預期下跌23%，主要是受到AI相關技術支出暴增，以及供應短缺的影響，導致美超微股價重挫 23.39%。拖累台股AI概念股瞬間雲霄飛車跌幅10%。

代工大廠轉型漂亮：廣達

在這波AI浪潮當中，過去的電子五哥都迎來了大轉機，緯創更因為和Nvidia合作，獲利從過去電子代工業的「毛三到四」開始逐步提升，而最近AI題材個股在漲多拉回後，還有哪一檔個股是值得大家注意的呢?我認為電子五哥當中的廣達(2382)在先前的拉回修正後，仍值得大家關注，先前公司公布6月EPS 1元優於市場預期，儘管6月營收稍微衰退，但6月的淨利率反而提升至4.3%，高於第一季財報的2.4%及之前水準，顯示公司獲利能力正在提升。除了有效控制整體成本。

真AI要開始發動大行情

大盤從7/31的17463開始修正到8/14跌到16307已大跌1156點，每個波段的修正大約在1000~1300點都會出現大反彈，而8/14之所以大跌是受碧桂園11檔債劵停牌、及陸資管業爆雷，曝險1.5兆元的影響。

集多重利多的電動車要大漲

大盤自7/31的17463開始修正，修正的主因：(1) 惠譽降美債信評等，使國際股市下跌，日本股市跌幅最大，因日負債比236%世界第一。美房地產及垃圾債劵受影響也大。(2) 蘋果財報財測皆不如預期，兼以台積電也降財測，年營收衰退6~10%，顯示手機、PC不看好。(3) AI伺服器漲太多技術面修正。

AI問世最大的受惠者：緯創

AI使得許多應用都有著大幅的改變，連帶也使得產業迎來轉型，這也讓過去的電子五哥在這波AI浪潮當中，獲利開始有了大幅的改變，而在多年前就和Nvidia更是這波浪潮當中的受惠者，近期雖然AI相關個股在漲多後修正，但緯創(3231)在各筆電品牌廠積極去化庫存支持下已使庫存回落健康水位，近期即將第三季的返校旺季帶動筆電需求回溫並延續至歐美聖誕假期，下半年重回成長軌道；伺服器的業務則受惠AI伺服器需求火熱，且公司斬獲美國客戶Enterprise新訂單並提升市佔率，在持續優化客戶組合，有助於推升獲利能力。

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