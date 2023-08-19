真AI要開始發動大行情

【撰文：黃清照】

大盤從7/31的17463開始修正到8/14跌到16307已大跌1156點，每個波段的修正大約在1000~1300點都會出現大反彈，而8/14之所以大跌是受碧桂園11檔債劵停牌、及陸資管業爆雷，曝險1.5兆元的影響。但影響最大的港股只跌301點，連帶影響稍大的上海A股在8/14~15分別只下跌11.3、2.3點，8/14號留下39點下引線，如此台股8/14跌207.5過頭了，我估計整個波段修正的滿足點將在16323~16200告段落，尤其(A)低估的AI伺服器(智原、廣達、光寶科、奇鋐、建準、健鼎、金像電、旺矽、台光電、華泰、承啟、緯創、營邦、華碩、仁寶…) 、電動車(騰輝、東陽、帝寶、凡甲…)、業績股(義隆電、矽創、致新、瑞昱、瑞儀、聯電、日月光、欣銓、矽格、頎邦、力成、弘塑、辛耘、閎康、華新科、信昌電、晶技、尼克森、杰力、矽統…)，領先在8/4的16748先落底，這些股票之所以會強勢，是因吻合美國Q2 GDP 2.4%高於預估的2%，及台灣7月出口年增率-10.4%優於-20%，主因是伺服器、顯卡出口成長所賜。而大盤之所以跌破16748下殺到16307，是受(B)高本益比的如華城、華星光、高力、千附精密、飛宏、大眾控及投機股沒有基本面的雷虎、寶一、晟田、台揚及部分金融股補跌下來造成的。原則上在8/17大盤可在16323~16200落底，(A)在8/16~17打回來是非常好的買點，但(B)跌到16323~16200也會出現反彈，但是有些反彈會稍強，有些只是弱勢的反彈，所以操作重心在(A)。

【本文未完，完整內容請見萬寶週刊1555期，訂購專線：02-6608-3998】