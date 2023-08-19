AI狂潮是否泡沫化？

【撰文：張文赫】

NVIDIA引領全球 AI類股掀起旋風，美國伺服器大廠美超微 (Supermicro)(SMCI-US) 周二盤後發布的本季財測不如預期下跌23%，主要是受到AI相關技術支出暴增，以及供應短缺的影響，導致美超微股價重挫 23.39%。拖累台股AI概念股瞬間雲霄飛車跌幅10%。台股市場耳邊紛紛響起「AI要崩跌了!」，到底AI是曇花一現泡沫? 仍需觀察AI指標股廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等變化，檢視AI概念股基本面，由於AI伺服器占比並不高，短線公布第二季財報獲利、七月的營收；部分的AI股承受賣壓。在新品發布的AI利多沒有當初5月份華麗耀眼，欽點合作商共七家，包括華碩(2357)、技嘉及廣達子公司的雲達科技，當中利空則是產品L40則不會採用CoWoS先進封裝製程，也將不會採用第三代高頻寬記憶體，讓沾上邊的相關製程及記憶體概念股通通瞬間狂瀉，天堂打到地獄回檔。

五月份黃仁勳來台題材在夢想時，緯創股價才48.7元；廣達102元，5月30日在Computex會大秀超能智慧科技互動、即興作曲…等；這完全顛覆想像的驚呼，還記得之前提出的邏輯堪比「一顆蘋果救台灣」劃時代科技出世，就是AI引爆全新想像，就是因為如此股票開始有了美好想像一路扶搖直上；緯創創天價161.5元、技嘉374.5元…這些在「期待中股價茁壯；也在財報現實中殞落」；新聞一直說「下半年產能放量，營收成長」。

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