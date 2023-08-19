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代工大廠轉型漂亮：廣達

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文：王榮旭】

在這波AI浪潮當中，過去的電子五哥都迎來了大轉機，緯創更因為和Nvidia合作，獲利從過去電子代工業的「毛三到四」開始逐步提升，而最近AI題材個股在漲多拉回後，還有哪一檔個股是值得大家注意的呢?我認為電子五哥當中的廣達(2382)在先前的拉回修正後，仍值得大家關注，先前公司公布6月EPS 1元優於市場預期，儘管6月營收稍微衰退，但6月的淨利率反而提升至4.3%，高於第一季財報的2.4%及之前水準，顯示公司獲利能力正在提升。除了有效控制整體成本，另一方面蘋果NB佔比減少，而Chromebook急單增加，加上汽車和AI伺服器的貢獻增加，這些因素共同導致毛利率的提高，整體來看，廣達未來將持續繳出令市場驚豔的財報。

先前公司在股東會上表示，，2022年AI伺服器佔營收比重，已經超過整體伺服器50%以上，預期今年下半年到2024年多GPU架構的AI伺服器新品逐步放量，對公司營收的貢獻度將進一步擴大。過去廣達在AI/HPC領域一直都享有優越的地位，對於不願意購買NVIDIA品牌伺服器的客戶，廣達是首選的供應商。而客戶之所以採用公司產品，是因為廣達在過去累積不少經驗擁有出色的技術實力，不僅能提供伺服器產品，還能提供機架配置、網路交換器等完整的設備解決方案，同時具備資料中心規劃的能力，提供完整的解決方案，因此贏得客戶青睞。

【本文未完，完整內容請見萬寶週刊1555期，訂購專線：02-6608-3998】

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AI股歷經了7月底8月上旬的大震撼後，股價似乎有初步止跌訊號，日前傳出沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國搶購輝達晶片，激勵8/14輝達股價單日大漲7.09%，預期8/23財報公布前，股價可提前反攻，有助台灣AI供應鏈發動另一波攻勢 。

AI狂潮是否泡沫化？

NVIDIA引領全球 AI類股掀起旋風，美國伺服器大廠美超微 (Supermicro)(SMCI-US) 周二盤後發布的本季財測不如預期下跌23%，主要是受到AI相關技術支出暴增，以及供應短缺的影響，導致美超微股價重挫 23.39%。拖累台股AI概念股瞬間雲霄飛車跌幅10%。

代工大廠轉型漂亮：廣達

在這波AI浪潮當中，過去的電子五哥都迎來了大轉機，緯創更因為和Nvidia合作，獲利從過去電子代工業的「毛三到四」開始逐步提升，而最近AI題材個股在漲多拉回後，還有哪一檔個股是值得大家注意的呢?我認為電子五哥當中的廣達(2382)在先前的拉回修正後，仍值得大家關注，先前公司公布6月EPS 1元優於市場預期，儘管6月營收稍微衰退，但6月的淨利率反而提升至4.3%，高於第一季財報的2.4%及之前水準，顯示公司獲利能力正在提升。除了有效控制整體成本。

真AI要開始發動大行情

大盤從7/31的17463開始修正到8/14跌到16307已大跌1156點，每個波段的修正大約在1000~1300點都會出現大反彈，而8/14之所以大跌是受碧桂園11檔債劵停牌、及陸資管業爆雷，曝險1.5兆元的影響。

集多重利多的電動車要大漲

大盤自7/31的17463開始修正，修正的主因：(1) 惠譽降美債信評等，使國際股市下跌，日本股市跌幅最大，因日負債比236%世界第一。美房地產及垃圾債劵受影響也大。(2) 蘋果財報財測皆不如預期，兼以台積電也降財測，年營收衰退6~10%，顯示手機、PC不看好。(3) AI伺服器漲太多技術面修正。

AI問世最大的受惠者：緯創

AI使得許多應用都有著大幅的改變，連帶也使得產業迎來轉型，這也讓過去的電子五哥在這波AI浪潮當中，獲利開始有了大幅的改變，而在多年前就和Nvidia更是這波浪潮當中的受惠者，近期雖然AI相關個股在漲多後修正，但緯創(3231)在各筆電品牌廠積極去化庫存支持下已使庫存回落健康水位，近期即將第三季的返校旺季帶動筆電需求回溫並延續至歐美聖誕假期，下半年重回成長軌道；伺服器的業務則受惠AI伺服器需求火熱，且公司斬獲美國客戶Enterprise新訂單並提升市佔率，在持續優化客戶組合，有助於推升獲利能力。

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