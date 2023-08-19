代工大廠轉型漂亮：廣達

【撰文：王榮旭】

在這波AI浪潮當中，過去的電子五哥都迎來了大轉機，緯創更因為和Nvidia合作，獲利從過去電子代工業的「毛三到四」開始逐步提升，而最近AI題材個股在漲多拉回後，還有哪一檔個股是值得大家注意的呢?我認為電子五哥當中的廣達(2382)在先前的拉回修正後，仍值得大家關注，先前公司公布6月EPS 1元優於市場預期，儘管6月營收稍微衰退，但6月的淨利率反而提升至4.3%，高於第一季財報的2.4%及之前水準，顯示公司獲利能力正在提升。除了有效控制整體成本，另一方面蘋果NB佔比減少，而Chromebook急單增加，加上汽車和AI伺服器的貢獻增加，這些因素共同導致毛利率的提高，整體來看，廣達未來將持續繳出令市場驚豔的財報。

先前公司在股東會上表示，，2022年AI伺服器佔營收比重，已經超過整體伺服器50%以上，預期今年下半年到2024年多GPU架構的AI伺服器新品逐步放量，對公司營收的貢獻度將進一步擴大。過去廣達在AI/HPC領域一直都享有優越的地位，對於不願意購買NVIDIA品牌伺服器的客戶，廣達是首選的供應商。而客戶之所以採用公司產品，是因為廣達在過去累積不少經驗擁有出色的技術實力，不僅能提供伺服器產品，還能提供機架配置、網路交換器等完整的設備解決方案，同時具備資料中心規劃的能力，提供完整的解決方案，因此贏得客戶青睞。

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