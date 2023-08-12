輝達上看到千元 AI趨勢無法擋

【撰文／錢冠州】

外資出具報告上看輝達來到千元目標價，且從近期外資密集回補緯創(3231)來看，頗有持續回補持股的跡象，顯然法人將持續看多AI相關產業，且從七月營收及上半年報觀察，AI相關股表現明顯符合預期，外在環境來看，多家國際大廠持續投入AI相關領域，包含蘋果揮軍AI應用擴大相關投資，加上兩大AI晶片巨頭NVIDIA、AMD訂下明年高速成長目標，使AI相關個股會越走越強勢，雖然，大盤及加權指數持續震盪修正，不過預估也是在前波高點到季線附近震盪打底的機會較大。

緯創(3231)上半年三率三升，其中第二季獲利1.16元，比第一季的0.06元大幅躍升，六月份單月獲利0.62元則明顯表現出AI伺服器相關出貨所帶來的效益，短線股價回檔三成過後反而持續吸引外資買盤，預估在震盪整理過後仍有機會繼續走出基本面向上的行情走勢，以近期伺服器大廠緯穎(6669)法說會顯示，AI相關產品第四季大量出貨，營收獲利表現也將逐月提升，因此，可以評估AI相關股在下半年及第四季開始的表現就相當可以期待，拉回仍可以注意中長線進場的機會。

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