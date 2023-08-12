2024年倍數獲利的AI股～台燿

【撰文／賴建承】

雖然近期AI雜音大，股價也陷入動盪，不過由輝達、超微等樂觀的態度與展望，AI趨勢難以撼動。此外，廣達也表示AI安啦!且台達電也說明AI客戶追貨很急，均顯示AI並非空談，而是逐步實現人工智慧的夢想。AI伺服器的價格是傳統伺服器的10~15倍，AI組裝價格是傳統伺服器3倍以上，一台AI伺服器至少3片到8片GPU串連，由於GPU是吃電怪獸、發熱怪獸，因此，散熱、電源、PCB、機箱等均是成長焦點。其中電源供應器成長約七倍(3000W以上)，冷卻風扇、導軌、機殼貴3~4倍，記憶體與交換器貴2倍，AI散熱與PCB單價更較一般伺服器貴9~10倍，這也是建承過去不斷看好散熱的主因，本期再針對PCB領域作介紹，研判台光電(2383)、台燿(6274)、金像電(2368)、健鼎(3044)等四檔將是焦點。

台光電獲利佳，股價創高

金像電產品應用比重，以伺服器61%最高，其次是網通的19%，不過現階段大部分是傳統伺服器，第四季與明年才會逐步爆發，由於業績一向穩健，股價也站回所有均線，月線不失守多頭可期。健鼎(3044)第二季EPS1.84元，累計上半年EPS達4.02元，股價在投信認養下也創波段高，10日線不破可持續偏多看待。在銅箔基板領域方面，本波台光電(2383)股價穩健，甚至還創新高價，第一季EPS1.44元，第二季毛利率跳升到27.51%，單季EPS3元，累計上半年EPS4.45元，表現不差。

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