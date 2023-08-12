集多重利多的電動車要大漲

【撰文／黃清照】

大盤自7/31的17463開始修正，修正的主因：(1) 惠譽降美債信評等，使國際股市下跌，日本股市跌幅最大，因日負債比236%世界第一。美房地產及垃圾債劵受影響也大。(2) 蘋果財報財測皆不如預期，兼以台積電也降財測，年營收衰退6~10%，顯示手機、PC不看好。(3) AI伺服器漲太多技術面修正。但漲2.8~5倍已回檔25~33%，漲幅小於240%者修正10~25%已滿足。但高估在國防、航太及重電股、投機股這些避開。所以我估低估的AI伺服器、網通(合勤控、萬泰科、智易、啟碁) 、電動車(興勤、貿聯、胡連、騰輝、健合興、東陽、裕隆、帝寶、凡甲、茂順…)、業績股(聯陽、義隆電、聯詠、矽創、致新、瑞昱、虹堡、華通、瑞儀、臻鼎、中美晶、環球晶、聯電、日月光、欣銓、矽格、菱生、頎邦、力成、材料、弘塑、辛耘、閎康、國巨、華新科、信昌電、立隆、立敦、鈺邦、晶技、希華、杰力)…等四個族群，底部我認為在8/4的16748已經見到底部，頂多在反覆壓縮震盪兩三天就可以良性輪漲。但本益比超高及投機股，可能會修正到16593~16480，先避開，但未必會來，也可能在16750~16680就止跌反彈。尤其低估的AI伺服器，多注意健鼎、華泰、青雲、承啟、旺矽、欣興，這一些可短線又可波段，但量能最大的緯創、廣達、光寶科還是投資人最喜歡的當沖標的，另奇鋐、建準、力致、台光電、營邦可震盪走高。然這個盤的資金已經不再集中在AI伺服器，投資人要把資金從伺服器挪部分到電動車及業績股，如本周就建議投資朋友強力佈局騰輝。

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