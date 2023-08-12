AI問世最大的受惠者：緯創

【撰文／王榮旭】

AI使得許多應用都有著大幅的改變，連帶也使得產業迎來轉型，這也讓過去的電子五哥在這波AI浪潮當中，獲利開始有了大幅的改變，而在多年前就和Nvidia更是這波浪潮當中的受惠者，近期雖然AI相關個股在漲多後修正，但緯創(3231)在各筆電品牌廠積極去化庫存支持下已使庫存回落健康水位，近期即將第三季的返校旺季帶動筆電需求回溫並延續至歐美聖誕假期，下半年重回成長軌道；伺服器的業務則受惠AI伺服器需求火熱，且公司斬獲美國客戶Enterprise新訂單並提升市佔率，在持續優化客戶組合，有助於推升獲利能力。

隨著ChatGPT問世帶動AI需求商機爆發，亦推升美系雲端服務提供業者強化AI伺服器建置以維持產業龍頭地位，根據了解，2023年AI伺服器出貨量約17.8萬台，年增42.8%，並隨著雲端服務提供業者需求，未來穩健持續增長，預估2024年/2025年出貨量為26.5萬台/34.5萬台，其中緯創為AI伺服器所需GPU之HGX主要供應業者，受惠於AI伺服器GPU約84%出貨形式為HGX，推升緯創伺服器營業收入，預計AI伺服器的GPU相關業務就將貢獻2023年營收約107億元，而2024年營收將成長到160億元，貢獻EPS約1.19元，且因GPU板卡產品的毛利率遠高於過去公司所有產品，為整體公司獲利結構帶來大幅的改善。

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