進入下半年電子產業旺季！尤其注意AI出貨放量

【撰文：錢冠州】

台股持續進入橫盤整理的走勢，AI概念股則出現漲多修正，資金短線輪動到包含生技等次族群產業，但如果我們觀察下半年的主流產業有誰，還是電子相關及AI產業為重點，以AI產業的基本面表現來說，今年五月才開始稍稍透露出轉強訊號，許多個股包含廣達(2382)及華碩(2357)等在六月份的單月獲利就出現明顯增長，而AI伺服器預估在今年第三季末到明年第一季開始放量，年底還有AMD的新AI晶片加入，因此，我認為下半年的主軸就還是要放在AI伺服器相關領域，於基本面及目前全市場需求的能見度最高的產業，相關個股表現仍值得期待波段行情。

今年度開始電子科技類股其實會有兩大主軸，其一是目前正在強力發酵的AI族群，從伺服器、散熱、機殼/機櫃及光通訊網通等，逐步在發酵，這次的AI族群極有可能就是走2018的國巨模式及2021的長榮模式，不需要預設高點，我們持續偏多操作，另外! 還有一個重點族群可以注意，那就是電動車及充電樁題材，北美充電樁規格統一，大舉導向特斯拉的NACS規格，這其實就是充電插頭的規格統一，我認為這對於電動車及充電樁這兩個方向是有明顯助益的，因為當規格統一，下一步就是放量生產了，也是接下來要關注的重點，

AI概念股指標創意(3443)繼續重挫，緯創(3231)盤中也來到跌停板附近的位置，整體AI族群連續出現重挫拉回的走勢，但我認為這樣的盤面仍以籌碼面洗籌碼為主，屬於短線的股價波動，對於中長期趨勢來說並沒有顯著影響，換句話說，短線的震盪洗盤無礙於我們中長期對於AI產業的看好，預估AI概念股基本面在下半年將明顯的增溫，以華碩(2357)為例，今年第一季獲利數字還虧損2.26元，但剛剛公佈的六月份單月獲利則來到1.55元。